ふたりぼっち　ニューヨークの魔法

What brought you to New York?

どうしてニューヨークに来たのですか。

どこの出身ですか、と同じくらい、ニューヨークではよく聞かれる質問だ。

あのときも、それが話のきっかけだった。

九十六丁目の角を曲がったところで、地下鉄の轟音が聞こえたので、駆け足で階段を下り、改札を通り抜けたが、すでにホームに電車の姿はなかった。

仕方なく向かったホームのベンチには、女の人がひとり、背中を丸め、空を見つめてすわっていた。中南米のスペイン語圏からの移民、ヒスパニック系のようだった。

今、来た電車はＣトレインでしたか、と尋ねると、いいえ。Ｂよ。私もＣを待っているのよ、とその人が答えた。

週末は地下鉄のルートがよく変わるから、何が何だかわからなくて、と私がぼやく。

この辺に住んでいるの？ とその人が私に聞いた。

いいえ。あなたは？

もっと北のブロンクスよ。

話していると、Ｃトレインがホームに入ってきた。私たちは隣にすわった。

その人はプエルトリコ出身だった。

What brought you to New York?

どうしてニューヨークにやってきたの？

軽い気持ちで、私が尋ねた。

It’s a long story.

話せば長いのよ。

そう言って笑うと、女の人は自分の物語を話し始めた。

私が生まれる前に、父は母を置いて、家を出ていったの。そして私が八歳のとき、今度は母が私を置いて、家を出ていってしまった。私は母方の祖母に育てられたの。母はひとりでニューヨークに行ったと、あとで知った。十八歳になったとき、母を追い求めて、私もひとりでこの街にやってきたの。

で、お母さんには会えたの？

その人は首を横に振った。

会えるわけがないわよ。この大都会のどこに母がいるか、何の手がかりもなかったんだから。でも、母に会いたい一心で、飛び出してきちゃった。あれからもう二十年もたってしまった。

そう言うと、みるみるうちに、その人の目から涙があふれ出した。

ごめんなさい。聞かなければ、よかったわね。

いいえ。聞いてくれて、うれしかった。

降りるとき、私が声をかけた。

You never know. You might run into your mother tomorrow. This is New York. Anything can happen.

わからないわよ。明日、お母さんにばったり会うかもしれない。ここはニューヨーク。何だって起こり得るんだから。

その人が笑った。

Thank you for listening.

話を聞いてくれてありがとう。

地下鉄でそばにすわっていた人たちは、その人と私がたった今、出会ったとは、想像もしないだろう。

でも、それがニューヨークという街でもある。

そっとしておいてほしければ、群衆のなかでひとりぼっちでいることもできる。でも、誰かと話したければ、ひとりぼっちではなく、ふたりぼっちになれる。それも、地球の反対側からやってきた、見ず知らずの人とでも。

いつか私がふたりぼっちになりたいときも、きっと耳を傾けてくれる人がいるだろう。

ニューヨークはなぜか、そんなふうに思える街なのだ。

このエッセイは、「ニューヨークの魔法」シリーズ第６弾『ニューヨークの魔法をさがして』に収録されています。

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