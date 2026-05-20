WOKUNI ブロードウエーにNY２号店

「魚を見極める目利き力」を最大の売りとする東京一番フーズ（本社東京都、東証一部上場、坂本大地社長）が、海外直営店ＷＯＫＵＮＩのニューヨーク２号店を５月12日タイムズスクエアに近いブロードウエーにオープンした。２０１７年のレキシントン街ミッドタウン店のオープン以来、多くのニューヨーカーに支持されてきた同日本食レストランは、「日本の食文化とおもてなしをニューヨークへ届ける」ことをコンセプトに、長崎県平戸市にある自社養殖場「長崎ファーム」から届く高品質なマグロをはじめ、日本各地から仕入れる新鮮な魚介を提供している。

オープニングイベント当日は、ニューヨーク総領事の片平聡大使がお祝いに駆けつけて祝辞を述べたほか式典にはコーリンの川野作織社長はじめ食品商社、取引先関係者が大勢集まり２号店の開店を祝った。坂本大地社長も来米し、テープカットセレモニーを実施した。会場では重さ１００キロもある迫力ある本マグロの解体ショーも実施され、来場した大勢の招待客がマグロのさまざまな部位を使用した特別料理や、日本酒・焼酎などを立食形式で楽しんだ。

（写真上）鏡開きする坂本社長（右から３人目）、片平大使（左から２人目）とコーリンの川野社長（中央）ら関係者

坂本社長は「当社は１９９６年の創業以来、泳ぎとらふぐ料理専門店『とらふぐ亭』を中心に、『本物の美味しさと安心・安全をお届けする』ことを使命として歩んでまいりました。その歩みの中で、ふぐ・まぐろなどの養殖事業にも取り組み、生産から提供までを一貫して追求する体制を築いてまいりました。創業30周年という大きな節目を迎えるこの年にニューヨーク2号店を出店できましたことは大きな喜びです。ニューヨークの皆様のご支援に感謝の気持ちをお伝えするとともに、次の未来へ向けた感謝企画・記念イベントを順次実施してまいります。ぜひご期待ください」と挨拶した。

本マグロ解体後の握り寿司は大人気