エッセイ入賞者を表彰　ストーニーブルック日本センター主催

体験重視、感動的な作品

キヤノンＵＳＡ後援

第21回ストーニー・ブルック日本センター主催、キヤノンＵＳＡ後援のエッセイ・コンペティションの表彰式が３日、ストーニー・ブルック大学校内のチャールス・ワン・センターで行われた。表彰式開催にあたり尾島巌ストーニー・ブルック日本センター理事長が同センターの今までの歩みと活動紹介を、そしてデイヴィット・ローベル：ストーニー・ブルック大学学部長、ジャミ・シュルツ：キヤノンＵＳＡ副社長、相真紀子ニューヨーク日本総領事館ジャパン・インフォーメーション・センター所長が受賞者への祝辞を贈った。続いて賞状、賞金、副賞のキヤノンのカメラ等が各受賞者に授与され、入賞者は各自の作品を朗読した。近年ＡＩの普及に伴い審査の方向も個人の体験重視の傾向

になり、より感動的な作品が入賞する結果となった。レセプションでは入賞者を囲んで家族、友人等の参加者達が軽食を取りながら歓談し、ラッフルを楽しんだ。

賞金は高校の部第１位最優秀賞賞金３０００ドル並びに日本国総領事特別賞、第２位賞金２０００ドル、第３位賞金１０００ドル、内田メモリアル賞賞金１０００ドル、特別賞３人には各賞金５００ドルと入賞者全員に副賞のキヤノン製品が手渡された。

高校の部第１位チェルシー・アラタさん

大学の部最優秀賞テレサ・リーさん

高校の部は、第１位日本総領事賞（賞金３０００ドルとキヤノン・カメラ）チェルシー・アラタ（ローカスト・バレー高校）、２位（賞金２０００ドルとキヤノン・カメラ及び多機能フォトプリンター）ヴィーナス・ホアン（スタテン・アイランド高校）、３位（賞金１０００ドルとキヤノン・カメラ）メイ・ハチヤ（ハンター・カレッジ高校）。

大学の部は、最優秀賞テレサ・リー（ストーニー・ブルック大学）、内田賞（賞金１０００ドルとキヤノン・カメラ）アナベラ・ガルシア（ストーニー・ブルック大学）。特別賞（賞金５００ドルとコンパクト・フォト・プリンター）は、バリー・ジアン（スタテン・アイランド高校）、クロエ・ワン（スタイヴァサント高校）、クロエ・ウォン（スタテン・アイランド大学高校国際学科）。入賞作品は https://www.stonybrook.edu/commcms/japan/programs/essay-comp.php に掲載されている。

（写真上）上段左から（敬称略）尾島巌（ストーニーブルック日本センター理事長）、佐藤恵里子（同執行理事）、デイヴィット・ローベル（ストーニー・ブルック大学学部長）、ジャミ・シュルツ（キヤノンＵＳＡ副社長）、相真紀子（ニューヨーク日本総領事館ジャパン・インフォーメンション・センター長）、新木敬子（キヤノンＵＳＡシニアスペシャリスト）ー下段左から（敬称略）チェルシー・アラタ（高校の部第１位、日本総領事賞）、ヴィーナス・ホアン（高校の部第２位）、メイ・ハチヤ（高校の部第３位）、テレサ・リー（大学の部最優秀賞）、アナベラ・ガルシア（内田賞）、バリー・ジアン（特別賞）、クロエ・ワン（特別賞）、クロエ・ウォン（特別賞）。