ニューヨークのとけない魔法 ⑧

岡田光世

ある夏の日の夕方、夫とふたりで並んでウッドチェアにすわり、しばらくぼうっと川を眺めていた。突き出した桟橋がウッドデッキになっている。

ここを訪れるのは久しぶりだった。水辺に木の椅子やベンチがいたるところにあり、ゆったりくつろげるようになっていた。ニューヨークはウォーターフロントの開発を進めているらしく、行くたびに景色が変わっている。

マンハッタン島南端のサウスストリート・シーポートのこの辺りで、島の東を流れるイースト川が大西洋と合流する。水上タクシーが何隻も行き交い、目の前に停泊している遊覧船の上では、人々がソファでおしゃべりしたり、手すりにもたれて川を眺めたりしていた。

しばらくして夫が本を読み始めたので私は立ち上がり、七、八メートルほど離れたところへ歩いていった。ウッドデッキ全体をフレームに収めて、夫の写真を撮りたかった。右手と正面に川が入り、左奥にブルックリン・ブリッジが半分収まる構図だ。

私のすぐ前にもデッキチェアがふたつ並んでいて、近いほうに体格のいい黒人の女性がすわっていた。半袖のTシャツの濃いショッキングピンクが、彼女の皮膚の色によく映え、パッと目に飛び込んでくる。左手には、ライム色のペットボトルを握っていた。

カメラをかまえると、その人が私に気づいてこちらを見た。

全体を撮ろうとすると、彼女が写真に入ってしまう。

Do you mind being in the picture?

あなたも写っちゃうけど、いい?

私の夫はそっぽを向いているのに、その人はしっかり私を見つめている。ペットボトルを立ててポーズを取ると、大きな目を細め、唇の両端を上げて、にかっと笑った。

フレームの中央手前に女性を大きく入れて、シャッターを切る。

その人が私に向かって、大声で叫んだ。

Now you’ll always remember me.

これでアタシのこと、いつまでも忘れないわね。

そして、早口に大声で続けた。

I’m a black girl from Hartford, Connecticut. My name is Sasha. Now don’t delete that !

私はコネチカット州ハートフォードから来た黒人の女の子。名前はサーシャ。で、その写真、削除しないでよ!

そう言うと立ち上がり、腰に巻いたブルーのシャツをひるがえし、そばにいた女性のあとを追ってさっそうと去っていった。

私は思わず、大笑いした。

遠ざかり、どんどん小さくなっていく彼女に向かって思わず、サーシャ、と大声で叫んだ。

サーシャはふり返り、笑顔で私に向かって大きく手をふった。ブルックリン・ブリッジを背景に、手をあげてピースサインする姿が、自由の女神のようだ。

カメラから放した右手を、私も大きくふり返す。

たぶん、もう二度と会うことのないサーシャ。あなたの姿はたった今、私の心にも永久保存された。

