日本社会の駆け込み寺　JASSIを支援

ベネフィット晩さん会企業や個人１１５人

ニューヨークの日系社会で駆け込み寺として知られる日米ソーシャルサービス（ＪＡＳＳＩ）の第44回ベネフィット晩餐会がイエールクラブで開催され、１１５人が参加した。同団体はニューヨークで、言語や文化の違いから支援を必要としている人へ無料で福祉サービスを提供している非営利団体で、生活に困り果てた時の最後のセーフティーネット、駆け込み寺として機能し、来年は45周年を迎える。

（写真上）地域リーダーシップアワードを望月理事長（右端）から受ける鈴木氏（中央）

昨年７月から今年６月までに１３１７人に対して計８５８６件のコンタクトをして電話、メール、対面でのサービスを提供した。当日はビデオで認知症の日系高齢女性がＮＹ地下鉄構内で警察に保護されたケースで、ＪＡＳＳＩの介入により日本の妹と連絡が取れて帰国し、高齢者施設に無事入ることができた事例が紹介された。

晩餐会翌日に離任するニューヨーク総領事の森美樹夫大使が、間瀬博幸首席領事の代読により感謝の言葉を伝えた。理事長の望月良子さんは、日系社会の日頃の支援に感謝の言葉を述べると同時にＪＡＳＳＩの現在の８割以上の基金がニューヨーク州およびニューヨーク市からの助成金で成り立っている現状を説明し、現在の政治情勢からニューヨーク州、ニューヨーク市への連邦政府からの予算削減により、今後州や市からＪＡＳＳＩへの助成金が減ることが予想されるとし、企業や個人からの献金がさらに重要になる」と述べた。また、本紙に「今後財務上厳しくなっていくと思うが、何があってもセーフティーネットとしての役割を果たすためにホットラインのサービスは守り抜くつもり」と話した。今年の地域リーダーシップアワードは、ＪＡＳＳＩの広報誌を最大時４０００部の印刷と発送の資金を提供してきたＫＰＭＧに贈られ、元パートナーの鈴木康三さんに望月理事長から感謝の盾が贈呈された。当日の参加者は、ラッフルや、ゲストのニューヨークで活躍する日本人ジャズトリオJazz Triangle 65-77の演奏を楽しんだ。 演奏は、深沢晴奈 (フルート)、山本章弘 (ベース)、’金澤悠人 （ギター小田村愁の代理）。

第44回ベネフィット晩餐会のスポンサーは次の通り。シティケアファミリープラクティス、三菱ＵＦＪ

銀行、米国三井物産、ジャパン・ビレッジ、サンライズマート、ＫＰＭＧ、ハミルトン・マジソン・ハウス、北米伊藤園、米国日本人医師会、ＪＣＣファンド、ＮＹ日本商工会議所、桑山内藤慈善基金、ＪＡＳＳＩ友の会。