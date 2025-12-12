NY日系人会　華やかに晩餐会

創設1１８周年記念しハーバードクラブで

地域指導者賞に鈴木、伊藤両氏

ニューヨーク日系人会（ＪＡＡ、佐藤貢司会長）は5日、ハーバードクラブで創設１１８周年記念晩餐会を開催した。当日は、ニューヨーク総領事の片平聡大使夫妻を始め、河手哲雄北米三菱商事社長夫妻、米州ＭＵＦＧホールディングスコーポレーション川野浩史取締会会長夫妻、受賞者の鈴木喜輝オリックス・コーポレーションＵＳＡ社長夫妻、リキ・伊藤ＪＡＡ副会長、ＪＡＡの役員理事など１９０人のゲストが参加し盛大な晩餐会となった。

大きなクリスマスツリーが会場を華やかに飾るなか、宴はニューヨーク混声コーラスのクリスマスソングで開幕した。ジョージ広瀬実行委員長が開会の辞を述べ、佐藤貢司ＪＡＡ会長が、この１年を振り返るとともに、支援の企業・個人へ感謝の意を述べた。

続いてＪＡＡ創設１１８周年を祝して片平聡大使が祝辞、乾杯の音頭を取り、ディナーがスタート。日系ジャズグループのオグラ・バンドの演奏を楽しんた。

今年は、 オリエント・コーポレーションＵＳＡ社に、長年に渡るＪＡＡの活動への支援に対して「コーポレート・コミュニティ・リーダーシップ賞」が鈴木社長に、ＮＹ日系ライオンズクラブの創設や、ＪＡＡでのボランティア活動に対してリキ・伊藤ＪＡＡ副会長に個人貢献の「コミュニティ・リーダーシップ賞」がプレゼンターのスーザン大沼名誉会長と佐藤貢司会長からそれぞれ贈呈された。最後は、晩餐会の実行委員 スーザン・ミヤギ・マコーマック副会長が俳句の五七五を使って、野田美知代事務局長が戦後日本にララ物資を送ったＪＡＡの歴史を紹介しながら、賛同企業への感謝の意を述べ、年次晩餐会は閉幕した。