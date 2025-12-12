花・香る・飲む香水　本格芋焼酎MORRIS米国で販売中

15年前に凛とした香りの焼酎を打ち出したラグジュアリーブランド・リードデザイナー今井千恵さん。

（写真左）モーリスを手にする今井さん

２０１０年、当時芋焼酎を香りで打ち出す酒蔵会社はどこにもなかった時代、女性が胸をはって飲めるかっこいい焼酎を生み出した。

飲みやすさと香り、凛とした口ざわり、CHIE IMAIのモーリスが15年を経て今花開き始めた。ファッションデザイナーはよく、次なるアイテムとして香水をプロデュースするが、今井さんの発想は違った。これまでにないものを生み続けてきたその感性は、ただの香水ではなく「飲む香水」だった。それが、本格芋焼酎MORRIS（モーリス）。今井さんのふるさと鹿児島の豊かな環境が生み出した、まったく新しいスタイルの本格芋焼酎が、ニューヨークの大手食品商社を通じて好評販売中だ。

今井さんは「アメリカは政権が変わり、貿易関係がタイトになりつつありますが、こんな時代こそ、モーリスなのです。逆境を跳ねのけて伸びてきたモーリス。糖度0。若者に今大人気です。日本では、素晴らしいホテルのバーや、三ツ星レストランなどで飲めても買えない焼酎として人気が出ています」という。

【飲み方例】

▽モーリス・ウォーター

冷たく冷えたモーリスとトニックウォーターを3：7の割合でグラスに注ぎ、スライスしたライムで飾り付けして出来上がり。マティーニグラス、フルートグラスがおすすめ。

▽モーリス・オン・ザ・ロック

ロックアイスをお好みのロックグラスに入れ、モーリスを注ぐ。お好みでライムスライスを添えて。