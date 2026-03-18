SEA FIRE GRILL WEST CHESTER       ハドソン川の眺めと味わう上質シーフード

マンハッタンから電車でおよそ30分。ウエストチェスターに、ハドソン川を望む美しいウォーターフロントのレストランができた。ベンジャミンステーキハウスが、昨年秋にヨンカースの駅前徒歩３分のハドソン川沿いにオープンしたシーフードレストラン 「Sea Fire Grill Westchester」 だ。川面の向こうにはニューヨークのスカイラインが広がり、都会の喧騒から少し離れた落ち着いた時間を楽しめる。ウエストチェスター近郊からは車で訪れやすく、ちょっとした週末の食事や記念日にも使い勝手のよい店だ。

店の魅力は、まず新鮮な魚介。生ガキやシーフードが並ぶローバーは評判が高く、シーフード好きには見逃せない。料理は素材の良さを生かしたシンプルで洗練された仕上がりで、ロブスターを使ったイカ墨パスタ＝写真下49ドル＝やグリルド・カラマリなどが人気メニュー。モントーク・ソードフィッシュ（カジキマグロ）のステーキ、さらに、ベンジャミン自慢のＵＳＤＡプライムのドライエイジング・ステーキも用意されており、サーフ＆ターフ＝写真上（時価）＝は海の幸とベンジャミンの肉料理の両方を一度に味わえる。また土日のランチには3コース45ドルという手頃なディールも用意されている。

店内はモダンで上品な雰囲気。大きな窓からハドソン川の景色が広がり、夕暮れ時には水面に映る光が印象的だ。小さなバルコニーもあり、写真を撮るにも絶好のスポット。デートや家族とのディナー、友人との食事、あるいはバーでのハッピーアワーにも向いている。サービスはフレンドリーで目配りが行き届き、料理やワインの説明も丁寧。料理の質と雰囲気を考えれば「値段以上の価値がある」と感じる客も多いようだ。

マンハッタンから少し足を伸ばすだけで、川辺の景色とともにゆったりと食事を楽しめる一軒。

料理とワイン、そしてハドソン川の眺めがそろった夜は、きっと忘れがたい時間になるだろう。これから夏にかけ、夕暮れ時にはハドソン川の水面が黄金色に染まり、テラス席の人気も高くなる。

近く船着場も設置され、対岸に見えるニュージャージーの高級住宅地アルパインとをウォータータクシーで結ぶという計画もある。日本企業の接待はもちろん、家族連れの食事会、友人との会食や女子会にもぜひ覚えておきたい新たな名所だ。（三浦）

（写真左）オーナーのベンジャミン・プロブカイ氏（左）とベンジャミン・シナナージ氏（中央）、総支配人のビクター・デドゥシャジ氏