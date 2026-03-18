アート・スチューデンツ・リーグ版画展　　野田正明さん

70年代に来米した日本人芸術家

昨年、アート・スチューデンツ・リーグは創立１５０周年を迎えた。戦後のアメリカンアートを代表するジャクソン・ポロック、ロバート・ラウシェンバーグ、ジョージア・オキーフ、ジェイムズ・ローゼンクイスト、日本からは高村光太郎、国吉康雄などが在籍した米屈指の名門美術学校だ。

１９７７年に同校に留学した野田正明は、リトグラフを、インストラクターに就任したばかりのマイケル・ペレティエリから、エッチングをマイケル・ポンス・デ・レオンに学び、翌年エリザベス・カースティアーズ奨学金を得て１９８１年まで在籍した。当時同校には、シルクスクリーンのクラスはなかったので、チャイナ・タウンのロフトで自主制作していたという。

現在、同校で「アブストラクト・ペーパー（Abstract on Paper）」展が開催されており、展示作品10点のうち野田のリトグラフの作品「Untitled」（１９７８年）＝写真右上＝とシルクスクリーンの作品「エコー」（２００１年）＝同下＝の２点が展示されている、

版画家として在学中から、ニューヨーク、シカゴ、ボストン、フィラデルフィア、テキサスで個展を開催し、国際コンペでも数々の賞を受賞してことから異例の扱いをされるのも当然といえば当然で、１９７９年 第31回ボストン全米版画展で、買い上げ賞受賞、10軒の画廊からオファーを受け、全米各都市で個展を開催している。ニューヨークの主要美術館であるメトロポリタン、ホイットニー、ブルックリン、グッゲンハイム、ＭｏＭＡの推薦を受け82年にアーティストとして永住権を取得。

２０１２年に刊行された同校の歴史「A History in Art – A Timeline of The Art Students League of New York 1875-2012」で１３７年間の歴代の代表作家であるポロック、ロスコ、ドナルド・ジャッドらと共に紹介されている。２０１６年には「Modern Printmaking」（３１０ページ）で野田作品やシルクスクリーン制作プロセスが６ページに及んで掲載されるなど華々しい経歴だ。アメリカ版画作家協会（ＳＡＧＡ）副会長・審査員。展示は５月24日まで。 （三浦）