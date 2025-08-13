NY日本人美術家協会　第53回年次展覧会を開催

ニューヨーク日本人美術家協会（ＪＡＡＮＹ、松田常葉会長）の第53回年次展覧会が９月２日（火）から13日（土）まで天理文化協会ギャラリー（西13丁目43Ａ番地）で開催される。同団体はニューヨークで設立後現存する日系美術家団体としては最古の歴史を持ち、画家の飯塚国雄（個人）が設立した。

今展示の出品者は、青柳愛子、藤原未佳子、深谷成子、ヘンデル佳奈、林幸江、平之内美穂、石田純一郎、飯塚国雄、柏木文子、金美貞、キノマホ、越光桂子、鞍井綾音、松田常葉、松村ナツコ、三浦良一、小野田昌子、大槻素子、チエシマムラ、竹下宏、山本章子、山本かりん、由賀子、遊真あつこの24人。展示作品は購入できる。また開催期間中１点 ２００ドル以下のチャリティ用小作品の展示コーナーも設ける。収益金（作品価格の50％）は、昨年１月に起きた能登半島地震被災者支援の基金に寄付される。優秀作品２点には、「マックス・ブレッチャーＪＲ賞」「末村敬三賞」が贈られる。

レセプションは５日

レセプションは９月５日（金）午後６時から８時まで。開催期間中の金曜と日曜休館。平日は正午から午後６時まで、土曜日は午後３時まで。問い合わせは [email protected]