ライオンズ大学大人の教養講座シリーズ　10月４日JAAで

第10弾、老後、整理術、万葉集

ニューヨーク日系人会（ＪＡＡ）が主催する第19回秋のヘルスフェアで、ＮＹ日系ライオンズクラブが企画する「ライオンズ大学大人の教養講座シリーズ」第10弾が10月４日（土）午前10時から午後３時15分までＮＹ日系人会館（西45丁目49番地５階）で開催される。講師はファーストブランド（本社大阪市、河本扶美子社長）が運営するマイベストプロ登録メンバーの人気講師陣で、各１時間半にわたり、在米生活に役立つセミナーをじっくりと解説する。

第1時限（午前10時から11時30分）は、一般社団法人日本リレーションサポート協会代表理事の山口里美さんによるニューヨークで考える日本の老後・相続対策「安心の未来への第一歩」。昼食時に軽食と飲み物を挟んで、第２時限（正午から午後１時30分）は、整理収納アドバイザー・時短家事コーディネーターの井上ひろみさんによるモノと心の整理術「第二の人生を軽やかに自分らしく楽しむ」、第３時限（午後１時45分から３時15分）は、作曲家（京都市立芸術大学指揮科卒）の橋詰智博さんが、「制作者が語る万葉集の魅力と歌曲解説」と題し、会場の参加者と一緒に歌いながら「大和歌曲、万葉集」を解説する。

参加は無料で誰でも聴講できるが、事前の申し込みが必要。当日は、各セミナー講師がテキスト、資料を配布し、書籍販売も行う。各講師による個別相談も談話室にて先着順で対応する（人数に制限あり）。申し込みは、電話２１２・８４０・６９４２、Ｅメール：[email protected]

ＪＡＡ事務局まで。

（写真）左から山口里美さん、井上ひろみさん、橋詰智博さん