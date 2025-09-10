込山洋一さん死去　「ライトハウス」誌を創刊

ロサンゼルスの現地生活情報誌「ライトハウス」の創設者で会長の込山洋一さんが９月８日午前４時30分、入院先のトーランス・メモリアル・メディカル・センターでリンパ腫による臓器不全で亡くなった。享年59歳。親族が明らかにした。

込山さんは、１９６５年生まれ。香川県出身。国立弓削商船高等専門学校 航海学科卒。86年、国交省航海訓練所の練習船（日本丸、大成丸）での1年間の航海実習で、ロサンゼルスの青空と自由闊達な風土に魅了され、卒業と同時に来米。学習塾経営を経て、89年、日本語情報誌「ライトハウス」を創刊。２０１６年、ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営管理修士課程を修了。

ライトハウス（TAKUYO CORPORATION）はカリフォルニア州トーランスに本社、サンディエゴとシアトルに支局を置き、日本語情報誌「ライトハウス」出版などの事業を展開している。海外日系新聞放送協会副会長。同社は８日、グローバルに人材紹介・派遣、システムエンジニアリング、Ｍ＆Ａなど多彩な事業を展開するレバレジーズ株式会社（本社・東京都）にＭ＆Ａの形で事業継承し、同グループの一員となったことを発表したばかり。妻のひろみさんは「素晴らしい仲間に恵まれ、近くにいると振動を感じるほど、思い切り走り抜けた人生でした。満足して笑っていきましたよ。本当にありがとうございました」とＦＢで明らかにした。