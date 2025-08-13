ニューヨークで寿司屋に行く　有名店のお値段メニューで比較

卵に野菜や果物、魚やお肉、ランチのサンドウィッチやサラダに至るまで、昨今のＮＹの食品価格の高騰には悲鳴を上げる。先日マンハッタンのアッパー・ウエストサイドのベーカリーに立ち寄ったらクロワッサンが１個５ドル95セントだった。この価格にはニューヨーカーの友人もびっくりしていた。日本円にしてクロワッサンが１個９００円だ。世の中の物価がどんどん上がる中で、寿司とてもまた例外ではない。いまやマンハッタンの寿司屋は、カウンターに座っておまかせを頼んだら一人数百ドルは当たり前だ。でも、美味しいお寿司は食べたい。そんなわけで最近のＮＹの寿司屋事情を探ってみた。

おまかせ以外にも、レギュラーメニューに寿司アラカルトやセットがある場合は、昼、夜を上手に使い分けて食べに行けば、結構美味しいお寿司はまだまだ食べられそうだ。

＊すべての価格には税金、チップ、飲み物の代金は含まれていない。＊価格は一人前の価格。＊料金はすべて、オフィシャルサイトの掲載価格より。＊日本人には知られる有名店でもサイトに価格が表示されていない店は、今回の記事では掲載を省いた。

【マンハッタン】

●Sushi Anne ランチ寿司セット52ドル〜 ランチおまかせ（テーブル）１０５ドル〜、ランチおまかせ（カウンター）１２５ドル（10貫）〜、ディナー（テーブル）おまかせ90ドル（寿司10貫）〜、ディナー・シェフの夏のおまかせ２４５ドル〜。

●レストラン日本 寿司ランチセット60ドル〜 寿司ディナーセット75ドル〜 ディナーおまかせ１２０ドル〜（握り10貫巻物１本）。

●Sushi of Gari（46丁目店）ガリ寿司ランチ60ドル〜、ディナー寿司レギュラー48ドル〜、ディナー寿司おまかせ１６０ドル〜

●Nobu（ダウンタウン店） ランチＢＯＸ（寿司含む68ドル〜、ディナー寿司セレクション66ドル〜、ディナーおまかせ２２５ドル〜

●ＭＡＳＡ（雅）ランチとディナー共におまかせ７５０ドル（テーブル） ９５０ドル（カウンター）

●Akimori Omakase Bar ランチとディナー共におまかせ95ドル〜

●Sushi Nakazawaランチとディナー共におまかせ１６０ドル（テーブル） １９０ドル（カウンター）

●Blue Ribbon sushi Bar & Grill ランチとディナー共にレギュラー寿司38ドル〜、おまかせ１５０ドル〜

●Sushi Yasuda おまかせ （握り15貫と半巻物）１７０ドル、おまかせ（12貫）１３０ドル

●ＨＡＳＡＫＩ 波崎にぎり45ドル 特選にぎり76ドル。おまかせ96ドル （写真上）

●酒蔵 上寿司刺身御膳 45ドル、特上寿司刺身御膳 78ドル、 鮪づくし定食 45ドル。

●ＺＵＭＡ ランチとディナー共に シェフのセレクション握り寿司48ドル（5個）、82ドル（9個）

●Nakaji ディナーのみ おまかせ３６５ドル（カウンター）

●Iccaおまかせ４９５ドル

●Kosaka ディナーのみ おまかせ２５０ドル（テーブル） ２７５ドル（カウンター）

●Shuko ディナーのみ おまかせ２７０ドル

●Sushi AMANE ディナーのみ おまかせ２５０ドル

●Sendo（鮮度） ディナーのみ寿司セット33ドル〜

●Morimoto ディナーのみ 寿司コンビネーション75ドル＆１２５ドル、おまかせ１６５ドル〜

●Kanoyama ディナーのみ寿司レギュラー29ドル〜、おまかせ１９５ドル。

●TOMO21 SUSHI. 寿司レギュラー（握り８貫と半巻物）38ドル50セント、寿司デラックス（握り10貫と巻物）47ドル

●SUSHI YOU おまかせ １１０ドル おまかせ寿司＆刺身 １５０ドル

●対馬 おまかせ 70ドル 寿司ランチ 25ドル

●つくし おまかせ66ドル

●ＹＡＳＡＫＡ 寿司デラックス（握り９貫と巻物） 29ドル おまかせミニ（握り６貫と巻物）35ドル

【マンハッタン外】

●ＨＡＪＩＭＥ（ハリソン） 寿司レギュラー30ドル、寿司デラックス33ドル、スペシャル38ドル（ウニ付きは50ドル）おまかせ85ドル ５コースのおまかせ１５０ドル。

●さざん（アーズレー） すしさざん 40ドル、 すし上 49ドル おまかせ 95ドル

●竹寿司（クイーンズ）寿司Ａ34ドル、寿司Ｂ（ウニ付き）41ドル、タケスシ（握り10貫）59ドル、おまかせ１２０〜１５０ドル。

●有吉 （クイーンズ）寿司レギュラー（握り7貫、カリフォルニア巻）22ドル50セント。

●鈴木食堂 （クイーンズ）おまかせ（握り10貫と巻物）70ドル、 レギュラー寿司（握り７貫と巻物）20ドル

●すし辰（ホワイトプレーンズ／テイクアウトのみ）寿司ミックス６貫17ドル 寿司デラックス（13貫と半巻物） 29ドルほか。

●鳥郷（ロングアイランド・ナッソー郡）握りデラックス 42ドル、デラックス寿司＆刺身コンボ２人前 66ドルほか。