桃狩りの季節早くも到来！

ビショップスオーチャーズはコネチカット州中央の沿岸の古くからある町ギルフォードに根付いて６代目となる果樹園。ＰＹＯ (Pick Your Own)シーズンはブルーベリーから始まり、８月は黄桃、続いてりんごと梨、秋にはパンプキンが旬となる。近年ラインナップに加わった花束のブーケが作れるＰＹＯ花畑も大人気。ホワイトプレーンズから車で１時間半弱、日帰りで行ける果物狩りは夏の楽しいアクティビティの一つだ。只今、ファミリーファンイベント（入場料10ドル、２歳以下無料）が、ブルーベリーと桃の畑で毎日午前10時から午後４時まで開催中。子供達が大自然の中でメガ滑り台、コーンの部屋、巨大トランポリン、アップルトレインなどを楽しめる。16日は「桃祭り」が開催される。ワインやシードル、アップルサイダーも醸造しているほか、直営マーケットではワインテイスティングができ、アイスクリームショップは行列ができるほど大人気だ。ジャムや蜂蜜などもお土産に喜ばれるのは間違いない。詳細はbishopsorchards.com まで。電話音声ガイド２０３・４５８・７４２５（ＰＩＣＫ）で収穫情報確認をお忘れなく。

（写真）この赤いビンテージトラックがドラフトハードサイダーとワイン売り場の目印

Bishop’s Orchards

桃、ブルーベリー、りんご畑：

480 New England Road,

Guilford, CT 06437

ファームマーケット：

1355 Boston Post Road,

Guilford, CT 06437