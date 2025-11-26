すし匠が三つ星獲得　2025年ミシュラン

複数のＮＹ和食店を表彰

「無垢」「Yamada」

ミシュランガイドは18日、フィラデルフィアのキンメル劇場芸術センターで北東部のレストランやホテルを表彰する授賞式を開催し、３つ星に昇格したマンハッタンの「すし匠」（東41丁目３番地）を含むニューヨークの複数の和食店が選ばれた。

北東部で今回唯一３つ星を取得した「すし匠」について同ガイドは「ＮＹ公立図書館の影で営む同店で、中澤圭二氏が最上級の熟練の技を実証する。この上なくユニークなおまかせは、多種多彩な魚介や野菜などの素材を日本の発酵技術を多く活用した料理で進行する。中澤氏のチームは柔軟性と進化を尊重しながらも常に伝統技術を誇りとし、完璧なチームワークに目を見張る。流れのペース、こだわりの幅と継承に、どれほどの寿司愛好家も感銘するだろう」と評価している。

和食店に関してはそのほか、ＮＹ市内では懐石の「無垢」（グリニッチ通り４１２番地）、「Yamada」（エリザベス通り16番地）、そしてボストンのおまかせ寿司「スリーワン」（トレモント・ストリート６０５番地）が一つ星を獲得した。そのほか北東部の受賞店、ホテルの詳細はhttps://www.michelin.com/en/publications/products-and-services/michelin-guide-reveals-2025-northeast-cities-selectionを参照する。