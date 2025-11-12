現代美術家　松山智一のスタジオから芽吹く　７人のグループ展

Sprouting in GreenPoint

インテリアデザイン、コンサルティング、コーディネーションのトータルサービスをグローバルに展開する株式会社GARDE（本社：東京都港区、代表取締役社長：室賢治）は、20日（木）から12月20日（土）まで、同社が手掛けるアートギャラリーGOCA by Garde（西23丁目５１５番地）にて、グループ展「Sprouting in GreenPoint」を開催する。

同展では、ニューヨークを拠点に世界的に活躍する現代美術家 松山智一氏が主宰する「松山スタジオ」にて研鑽を積んだ7人のアーティストによる作品を展示する。彼らの作品を通じ、松山スタジオが育んだ創造的エネルギーと、瑞々しい新たな感性が産み出す多様な表現を紹介する。参加アーティストは、藤本まり子、金和司、小野原和紀、川植隆一郎、雨宮ホザナ栄輝、グノテール、福田桂子。オープニングレセプションは20日（木）午後６時から９時まで。入場無料。開廊時間は火〜日曜の午前10時から午後６時まで。月曜休廊。問い合わせは電話６４６・２６０・１５４８まで。詳細は公式サイトhttps://www.goca.gallery/を参照する。