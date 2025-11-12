週刊やさしいにほんご生活　日本の自動販売機、ちりも積もれば山となる

この連載は、日本語を勉強している人を読者対象としたコーナーです。日本文化やマナー、タイムリーな日本に関する話題などを簡単な日本語で毎月第３週号に掲載します。アメリカ人の友人などにご案内ください。また、漢字をまだ習っていないお子様にとっても社会を知り、漢字に接するよい機会になります。



日本の自動販売機



日本を訪れる人が驚くもののひとつに自動販売機（自販機）があります。街角や駅、温泉街、さらには山の上やお寺や神社の境内にもあり、その数は全国で数百万台と言われています。日本の自販機は外置きが中心ですが夜でも安心して使え、とてもきれいに管理されています。治安の良さも日本の文化です。また飲み物だけでなく、傘、お米、おみくじなどを売るものもあり、種類の多さに驚く人も多いです。さらに、日本の自販機には「おもてなしの心」があります。冷たい飲み物と温かい飲み物が並び、季節ごとに商品が入れ替わる工夫がされています。自販機は単なる販売機ではなく、日本人の心配りを感じる文化のひとつです。

（長久保美奈、マナー講師）

わくわくことわざ（15）

文とイラスト 平田恵子

ちりも積もれば山となる

ほんのわずかなものでも、積もり積もれば山のように大きくなるの例え。転じて、小さな努力の積み重ねが立派な成果につながるという教えになっています。「ちり」は、風に舞い上がるような細かな土埃のことですが、ここではわずかなものの意味。ゴミやつまらないものではありません。「日本語学習は、ちりも積もれば山となるだよ。一日に漢字を三つ覚えて、その漢字を使って日記を書いてみよう。二年後には手紙もスラスラ、小説も読めるようになるはず！」などと使います

《言葉の意味（ことばのいみ）》

・自動販売機 vending machine

・境内 temple/shrine grounds

・外置き located outdoors

・安心して safely

・種類 variety

・おもてなし hospitality

・季節ごとに depending on the season

・心配り thoughtfulness / consideration

・積もる pile up

・転じる meaning change ,move, turn

・「ちりも積もれば山となる」と同じ意味の英語 Many a little makes a mickle.