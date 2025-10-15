週刊やさしいにほんご生活　温泉のマナー、とらぬ狸の皮算用

この連載は、日本語を勉強している人を読者対象としたコーナーです。日本文化やマナー、タイムリーな日本に関する話題などを簡単な日本語で毎月第３週号に掲載します。アメリカ人の友人などにご案内ください。また、漢字をまだ習っていないお子様にとっても社会を知り、漢字に接するよい機会になります。

温泉のマナー



日本の温泉には、マナーを守って楽しむ文化があります。入る前には体をよく洗います。タオルを湯船に入れるのはマナー違反とされています。温泉には静かに入りリラックスします。泳いだり、騒ぐのは控えましょう。また、皆で入る大浴場では大きな入れ墨が禁止のところが多いので注意しましょう。小さなものはシールなどで隠して入るのがマナー。プライベートなタイプの温泉のある宿では問題ありません。新しい源泉のお湯が常に注がれている「かけ流し」というスタイルや、露天風呂で四季折々の景色を眺めながら入る屋外の温泉も人気です。（長久保美奈、マナー講師）

わくわくことわざ（14）

文とイラスト 平田恵子

とらぬ狸の皮算用



先行きが不明なものに期待をして、さまざまな計画をたてることの例え。早とちりへの戒めです。「算用」は、金額を数える、計算するの意味。狩人がまだ捕えていない狸の毛皮の儲けを勝手に考えて、思い描く様子が元になっています。「宝くじを買っただけで、来年は日本の世界遺産25カ所を全部訪ねるなんて、とらぬ狸の皮算用だよ」などと使います。狸の毛皮は、昔は防寒用として高額で売買されていました。毛は、現在でも習字用の筆の材料に使われています。

《言葉の意味（ことばのいみ）》

・温泉 hot spring

・マナー違反 bad manners

・〜するのを控える refrain from 〜ing

・大浴場 public bath

・入れ墨 tatoo

・掛け流し free-flowing (hot spring)

・露天風呂 open air bath

・たぬき： tanuki(Raccoon dog)

・早とちり：haya-tochiri (jump to conclusions)

・皮 ：kawa (leather,far)

・宝くじ ：takara-kuji （lottery）

・世界遺産 ：sekai-isan (world heritage)

・「とらぬ狸の皮算用」と同じ意味の英語 ： toranu tanuki no kawa-zanyou（ Don’t count your chickens before they are hatched.）