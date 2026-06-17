北米最大の日本映画祭　ジャパンカッツ開幕へ

ジャパン・ソサエティーで7月8日から

北米最大の日本映画祭第19回「ジャパン・カッツ」が7月8日（水）から18日（土）までの10日間にわたり、ジャパン・ソサエティー（東47丁目３３３番地）で開催される。今年はキヤノン（Canon）が初の冠スポンサーを務め、30作品以上の最新の日本映画（長編・インディーズ・アニメ・ドキュメンタリー等）を上映。

映画界への優れた貢献を称える今年の「カット・アバウブ賞」は、女優の広瀬すずさんに授与される。7月13日（月）のセンターピース上映会には本人が登壇し、質疑応答やレセプションが行われるほか、彼女の出世作である是枝裕和監督の『海街ダイアリー』のリバイバル上映も予定。是枝監督は最終日18日（土）に登壇する。

センターピース作品『遠い山なみの光（A Pale View of Hills）』は、ノーベル賞作家カズオ・イシグロのデビュー小説を石川慶監督が映画化し、広瀬すずさんが主演を務めた話題作のニューヨーク・プレミア上映。クロージング作品の『箱の中の羊（Sheep in the Box）』は、カンヌ国際映画祭の公式セレクションにも選ばれた、是枝裕和監督の最新作が北米プレミア上映される。主演は綾瀬はるかさん。入場料は作品によって異なる。詳細は公式サイトhttps://japansociety.org/film/japancutsを参照。

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【上映作品は次の通り】

▽７月８日（水）午後６時『TOKYOタクシー』Tokyo Taxi▽９日（木）『猫を放つ』Leave the Cat Alone▽９日（木）午後８時30分『白の花実』White Flowers and Fruits▽10日（金）午後６時『cocoon〜ある夏の少女たちより〜』Cocoon▽10日（金）午後７時30分『ホウセンカ』The Last Blossom▽10日（金）午後９時30分『REX 恐竜物語』Rex▽11日（土）正午12時『BRAND NEW LOVE』▽11日（土）午後２時30分『災 劇場版』SAI: Disaster▽11日（土）午後5時30分『シャッフル』『指圧王者』Shuffle & The Master of Shiatsu▽11日（土）午後7時『ジャンク ワールド』JUNK WORLD▽11日（土）午後9時30分『THE オリバーな犬、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE』Gosh!!

・12日（日）午後２時30分『リライト』Rewrite▽12日（日）午後5時30分『佐藤さんと佐藤さん』Sato and Sato▽12日（日）午後8時『海街diary』Our Little Sister▽13日（月）午後6時『遠い山なみの光』A Pale View of Hills 広瀬すずさんの登壇・質疑応答・授賞式あり。▽14日（火）午後6時 New Directions in Japanese Cinema ４つの新作短編作品。『うねうねとまっすぐ』『36万リットルのオーバーフロー』『巡り巡る果て』『繰り返す女』

▽14日（火）午後9時 『ジンジャーボーイ』『空回りする直美』▽15日（水）午後6時『Diamond Diplomacy』▽15日（水）午後9時『Wの悲劇』W’s Tragedy▽16日（木）午後6時『魂のきせき』In their Traces▽16日（木）午後午後9時『ナイトフラワー』Night Flower▽17日（金）午後6時『炎上』Burn▽17日（金）午後8時30分 『TIGER』▽18日（土）正午12時『しびれ』Numb▽18日（土）午後2時30分 『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』Yoyogi Johnny▽18日（土）午後5時『爆弾』SUZUKI=BAKUDAN▽19日（日）午後8時『箱の中の羊』Sheep in the Box 是枝監督の登壇・質疑応答あり。

（写真）「箱の中の羊」SHEEP IN THE BOX Courtesy of NEON