梅雨とあじさい　思い立ったが吉日　週刊やさしいにほんご生活

この連載は、日本語を勉強している人を読者対象としたコーナーです。日本文化やマナー、タイムリーな日本に関する話題などを簡単な日本語で毎月第３週号に掲載します。アメリカ人の友人などにご案内ください。また、漢字をまだ習っていないお子様にとっても社会を知り、漢字に接するよい機会になります。

梅雨とあじさい

６月になると、日本は「梅雨」という雨の多い季節になります。雨の日が続くと、あじさいの花がきれいに咲きます。あじさいは日本原産の花で、昔から人々に親しまれてきました。

あじさいには青や紫、ピンクなどいろいろな色があります。特に日本では青いあじさいをよく見かけます。これは雨が多く、土が酸性になりやすいためです。また、雨の日に人とすれ違うときは、相手に雨がかからないように傘を少し傾ける「傘かしげ」というマナーもあります。

梅雨の季節にあじさいを楽しむことは、日本らしい初夏の文化の一つです。

（長久保美奈、マナー講師）

わくわくことわざ（22）

文とイラスト 平田恵子

思い立ったが吉日



何かを始めようと思ったら、すぐに行動するのが一番よいという例えです。吉日とは暦に記された、大安（何でもうまく行く日）や天赦日（天が全てを許す日）など縁起のよい日、のこと。しかし、この言葉は、「たとえ暦が凶日（縁起のよくない日）でも、やる気が起きたときが最高のスタート日（吉日）になる！」という柔軟さを示しています。「来年は、日本旅行だ！ 思い立ったが吉日、さっそく日程を決めて、お金を貯めよう！」などと使って、動き出せばひらめきが現実的に計画に変わります。



《言葉の意味（ことばのいみ）》

・梅雨（つゆ）：the rainy season

・続く（つづく）：continue

・咲く（さく）：to bloom

・原産（げんさん）：native to; originating from

・酸性（さんせい）：acidic

・すれ違う（すれちがう）：to pass by each other

・傾ける（かたむける）：to tilt

・傘かしげ（かさかしげ）：the custom of tilting an umbrella to avoid splashing others

・初夏（しょか）：early summer

・吉日（きちじつ）：Auspicious day

・暦（こよみ）：calendar

・凶日（きょうじつ）：Inauspicious day

・「思い立ったが吉日」と同意の英文：There is no time like the present.