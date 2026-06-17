この夏、NYで聴く往年の名曲続々

ドゥービー・ブラザーズ、シカゴ、ロッド・スチュワート

音楽の祭典が７月目白押し

ニューヨークの夏は野外コンサートの季節。今年も１９６０〜70年代に活躍した往年のスターたちが続々と来演し、洋楽ファンには見逃せないシーズンとなりそうだ。

ロングアイランドの海辺にある野外劇場、Northwell at Jones Beach Theaterでは、7月2日にドゥービー・ブラザーズとサンタナが共演する「ONENESS 2026TOUR」を開催。「Listen to the Music」「What a Fool Believes」など、アメリカン・ロックの名曲を生で楽しめる。チケットは67ドル前後から。

続いて7月23日には、ブラスロックの代表格シカゴがスティクスと共演。「Hard to Say I’m Sorry（素直になれなくて）」「If You Leave Me Now（愛ある別れ）」など、日本でも親しまれてきたヒット曲が期待される。

さらに7月31日にはロッド・スチュワートが登場。サポートアクトにリチャード・マークスを迎え、「Sailing」「Maggie May」など半世紀以上愛される名曲を披露する予定だ。今回のツアーは大規模ツアーとしては最後になる可能性も報じられている。チケット料金は75ドルから３００ドル。

また、先月号で報じたクイーンズのフォレストヒルズ・スタジアムでは、ポール・サイモン（７月８日）やボブ・ディラン（７月19日、チケット１１９ドルから）の公演も予定されており、ニューヨーク近郊はまさに往年のロックファンにとって夢のような夏となる。青春時代にラジオやレコードで親しんだ名曲を、本場アメリカの野外会場で直に味わえる絶好の機会となりそうだ。チケットはチケットマスターで。https://www.ticketmaster.com