夏こそキャンプ　週末に喧騒逃れて

ニューヨークの夏は短い。その貴重な季節を満喫するなら、都会の喧騒を離れて自然の中で過ごすキャンプがおすすめだ。観光客でにぎわうマンハッタンとは一味違う、ゆったりと流れる時間を味わえる。テント設営が苦手な人は、予めテントが用意されたサイトを利用すれば、気軽にアウトドア気分を楽しめる。

ホワイトプレーンズから車で約2時間、スワンレイク近郊にある「ビーバーウッド・ファーム」＝写真＝は、15エーカーの農場を活用した大人限定のキャンプ場。区画ごとのサイトは設けられていないが、温水シャワーやピクニックテーブル、焚き火スペースが整備され、薪は1束20ドルで購入できる。予約者には、農場案内に加え、近隣のウォルナット・マウンテンのハイキングコースや渓谷の穴場の水遊びスポットなど、周辺の見どころをまとめたオリジナルマップが提供されるのも魅力だ。動物を追い回さないしつけができた犬は同伴可能だが、16歳以下の子どもは利用できない。チェックインは午前9時から午後9時まで。料金は1泊30ドルから。車がなくても運転免許があればレンタカーで気軽に行ける。週末の一泊キャンプならリーズナブルな価格で収まり、静かなキャンプを楽しみたい大人にはぴったりのレジャーだ。

（写真上）ビーバーウッド・ファーム・キャンプ場Photo courtesy Beaver wood farm：www.instagram.com/beaverwoodfarmers/

ハドソンバレーのキャンプ場で夏を満喫！

ＮＹの短い夏を楽しむのにおすすめなのがキャンプ。観光客で混雑する街を離れて、豊かな自然の中でのんびり時間を過ごす、これこそ贅沢の極みと言えよう。

■ドミニオン・ハウス・ファーム＆トレイル

ホワイトプレーンズから車で1時間、オレンジ郡ブルーミング・グローブにある40エーカーの農場にあるキャンプ場で、農場は州と国の史跡登録簿に記載されている。農場内のB＆Bで成功したオーナー夫婦が数年前にオープンしたキャンプ場は「Hipcamp」などのサイトで高評価を得ている。農場内には歴史ある納屋や昔ながらの手押しポンプ、古風な風車など、見どころがたくさんあり、のんびり草を喰む馬を見ながら散策するのが楽しい。また、「シャワンガンク・ワイン・トレイル」の中間に位置し、半径20マイル以内には数多くのワイナリーやクラフトビール醸造所が点在しているほか、北東部屈指のバードウォッチング・スポットである「バシャキル自然保護区」へも5マイルの距離。キャンプ場は4つに区分けされていて、サイト1は舗装された私道から容易にアクセスできる平坦な石敷きの区画で、30アンペアの電源とピクニックテーブルが利用可能。サイト2、3、4は野原エリアにあり（電源等の設備なし）、各サイトにピクニックテーブルと焚き火用リングが備わっている。1泊35ドルから。

https://www.hipcamp.com/en-US/land/new-york-dominion-house-farm-and-trails-nelhl8j8?searchSource=land-autocomplete&adults=1&children=0

■レッド・フォックス・メドウ・キャンプサイト

ホワイトプレーンズから車で約１時間半、ニューパルツのストーン・マウンテン・ファーム内にあるテント専用のキャンプ場で、森に覆われた尾根と自転車と歩行者専用のトレイル（Wallkill Valley Rail Trail）の間に位置し、ハイカーやサイクリストにとって理想的な拠点となっている。こぢんまりとしたプライベートな空間を楽しめるよう、4つのテントサイトしかない。水道、温水シャワー、トイレを完備。5つのファイヤーピットがあり、敷地内には焚き火用の薪も豊富に用意されている。近所にはピザが美味しい「ローゼンデール・レイル・トレイル・カフェ」や、古い鉄道の高架線路が遊歩道に姿を変えた「ローゼンデール・トレッスル橋」が徒歩圏にある。遠距離ドライブをせずに静かなキャンプ場で自然を満喫したい人におすすめ。ペットの同伴可。1泊35ドルから。

www.hipcamp.com/en-US/land/new-york-red-fox-meadow-campsite-v1qhvzmj?adults=1&children=0

■マウンテン・トップ＠ライト・ファーム

前述のニューパルツのすぐ南の街、ガーディナーにある1904年創業の農場内にあるキャンプサイトで、なだらかな丘に広がる果樹園やシャワンガンク山脈の美しい景色を望む。敷地内では池や農場の風景を眺めながら、サイクリングやハイキング、ジョギングなどが楽しめる。農場として運営しているため、キャンプサイトの近くをトラクターが通り過ぎたり、果樹園の手入れをするスタッフの姿を目にすることもある。農場内にあるファームストアでは、チーズ、採れたて野菜と果物、地元産の肉類を販売している。古い酪農用納屋を改装したビール醸造所もあり、午後3時から7時まで営業している。ファームストアで仕入れた食材でBBQしながら、作りたてのビールを飲む、ワイルドでグルメなキャンプを楽しもう。1泊54ドルから。

www.hipcamp.com/en-US/land/new-york-the-mountain-top-wright-s-farm-47rvh8yk?adults=1&children=0

■ローカスト・グローブ・ウォーターフォール

ホワイトプレーンズから車で2時間、キャッツキル山地にあるオーク・ヒルという小さな集落の川沿いに位置するキャンプ場で、すぐそばにある滝の音をBGMに眠ることができる。敷地内には3つのテントサイトがあり、そのうち2つは滝を見下ろす小川沿いにある。テントには2人用クイーンサイズベッドがあり、シーツと枕はあるが、予備の毛布や暖かい服装を多めに持参すること。テント前にはピクニックテーブル、屋外トイレ、ファイヤーピットを整備。テント内では電気を利用できるが、悪天候時には電力の供給が保証されない場合がある。長靴やハイキングブーツ必須。私道は整備されているが、天候によっては四輪駆動の車が必要。敷地内に点在するハンモックでくつろいだり、滝のふもとの水遊びスポットで遊んだり、ハイキング派には車で数分の所にウィンダム・マウンテンなどさまざまなトレイルがある。テントを張る手間がいらない楽ちんキャンプ。1泊90ドルから。＝写真上＝

www.hipcamp.com/en-US/land/new-york-locust-grove-waterfall-mxvhxy97?adults=1&children=0