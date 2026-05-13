ジャパンパレード　雨は降っても心は晴れ

日本文化を踊りで華やかに披露するＮＹ民舞座の皆さん

今年で５回目となる「ジャパンパレード」が９日、セントラルパークウエストで開催され、１０６団体、２７００人が参加し、およそ5万人が沿道から歓声を送った。日本のマンガアーティスト、アッキー・ブライト氏がデザインした公式マスコット「Happi」が初めて登場。最後に『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』のキャストがレッドカーペットでパフォーマンスしてニューヨーカーを魅了した。

（写真上）レッドカーペットでパフォーマンスを披露した『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』のキャスト

日本文化を踊りで華やかに披露するＮＹ民舞座の皆さん Happiの衣装で市民に手を振る片平NY総領事・大使

祭りだい！神輿だい！

NYに長崎検番

強い雨が降り出したが、最後まで正装で傘をさして沿道のニューヨーカーに手を振る長崎検番の芸妓３人と長崎検番の梅喜久会長（右端）

ＦＩＦＡ侍ブルーのＴシャツの上に法被を羽織ってサッカーボールのサングラス、新マスコット「Happi」の姿で登場したニューヨーク総領事の片平聡大使は「この祭りは日系人とか日本人だけのためではなくて、すべてのニューヨーカーにとっての祭りだと思っている。これからも発展していったらいいなと思う」 と話した。

パレードでは、ニューヨーク・タイムズ紙の２０２６年に行くべき旅行先に選ばれた長崎市から「長崎検番」の芸妓衆が初めてニューヨークで披露されたほか、ＮＹ茨城県人会と神輿会のお神輿や京都倶楽部の着物姿の女性たちのパレードが行進した。

当日は数日前からの雨の予報通りあいにくの天候だったが、パレード中盤まではなんとか天候がもち、民舞座の踊りなども華やかに行進して市民を楽しませた。後半、時折強い雨足の中も、元気に阿波踊りを披露する姿にニューヨーカーたちも拍手を送った。また同時開催されたストリートフェアではお好み焼きやラーメン、カレーライスなどが売られ、雨の中で市民は美味しそうに楽しんだ。

威勢よく神輿を担ぐNY茨城県人会とNY神輿会の皆さん 華やかな着物姿を披露した京都倶楽部の皆さん

NYで第５回 ジャパンパレード

日系米退役軍人を代表して行進する古本武さん

セントラルパークウエストで９日開催された第５回ジャパンパレードは、予定通り雨天決行での開催だったが、参加者たちは雨具姿や衣装そのままで踊り、演奏し、笑顔で手を振って沿道の市民を沸かせた。『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』のキャストや長崎検番の芸妓衆らゲストも精一杯日本をアピール、日頃ＮＹの日系社会を支えている各団体職員、日系企業も社員総出で行進し、ＮＹ日系社会が一丸となったオールジャパンのパレードだった。

『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』のキャスト

助け合って100年NY日系人会（JAA)のみなさん パレード前日に片平大使公邸を表敬訪問した長崎検番の皆さん

笑顔で声援に応える日本航空JALの皆さん 沿道の市民に手を振る全日本空輸ANAの皆さん

NY日系ライオンズクラブの皆さん