土曜日にまってるぜ！　９日にジャパンパレード

『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』キャスト登場
芥見下々による『呪術廻戦』は、２０１８〜２０２４年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数1億５０００万部（電子版含む）を突破した、大人気漫画。５月９日にマンハッタンのセントラルパークウエストで開催されるジャパンパレードに『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』のキャストが登場する。
２０２０年10月にはＴＶアニメ第１期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦０』は、全世界興行収入２６５億円の大ヒットを記録した。２０２３年7月に放送されたＴＶアニメ第2期は、クランチーロールのアニメアワード２０２４の最優秀作品賞にあたるアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む全9部門を制覇する大反響となった。ＴＶアニメ第3期となる「死滅回游 前編」が２０２６年1月から放送されるなど、今後の展開にますますの盛り上がりをみせている作品だ。
同作の舞台化シリーズ第4弾の『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』は２０２５年に日本初演、映像や光を駆使した多彩な表現に加え、迫力ある人力でのアクションや臨場感が大きな話題を呼んだ。
ジャパンパレードには、舞台版のキャストより、五条 悟（三浦涼介）、夏油 傑（藤田 玲）、伏黒甚爾（久保田悠来）、3名の呪詛師（森貞文則、南 誉士広、北村 海）を迎える。『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』のキャストは日本国外では初お披露目となり、見逃せないハイライトだ。
さあジャパン・パレードへ！
106団体、2700人が参加
過去4年間の成功を受け、第5回目となる 『ジャパンパレード＆ストリートフェア』 が5月9日（土）にニューヨーク市で開催される。パレードのグランドマーシャルには日米をつなぐ文化交流の担い手として国際的な活躍を展開してきた漫画アーティスト・イラストレーターのアッキー・ブライト氏が務める。
今年のパレードの特別ゲストとして、『舞台「呪術廻戦」-壊玉（かいぎょく）・玉折（ぎょくせつ）-』のキャストが日本から参加する。（１面に記事と写真）
パレードには、迫力ある太鼓グループの「僧太鼓」「鼓舞」「太鼓マサラ道場」「紐育太鼓愛好会」をはじめ、児童合唱団「ヤング・ピープルズ・コーラス・オブ・ＮＹＣ」、日本伝統舞踊団体「伊藤さちよ舞踊団」「阿波踊り ＮＹ連」、武道団体「日本空手協会ニューヨーク道場」「ニューヨーク・エリア・柔道コミュニティ」などが参加予定。また、「ニューヨーク日本人学校」「ニュージャージー日本人学校」「ニューヨーク育英学園」「ブルックリン日本語学園」「慶應義塾ニューヨーク学院」「ニューヨーク大学」「ハンター大学」など、多くの学校・教育機関から、次世代の日米交流を担う子どもたちや学生が参加する。
また、ニューヨーク・タイムズの「２０２６年に行きたい52の場所」に選ばれた長崎県の代表団がパレードとストリートフェアに参加し、同様に選出された沖縄県もストリートフェアに出店する。総勢１０6団体、２7００名以上の参加者による、パレードとなる予定だ。
さらに、第5回の開催を記念し、アッキー・ブライト氏デザインによる公式マスコット「Happi」が誕生した。「Happi」をデザインしたオリジナルグッズは、公式ウェブサイトにてオンライン販売（Ｔシャツのみ）を行うほか、イベント当日にはStreet Fairのテントにて販売する。さらに、4月17日より紀伊國屋書店およびジャパンビレッジにおいても、Ｔシャツおよびステッカーを販売中。
【Japan Parade】
時間：午後1時〜
ルート：セントラルパークウエストの81丁目から67丁目を南下
【Japan Street Fair】
時間：午前11時〜午後5時 （予定）
場所：72丁目（セントラルパークウエストとコロンバスアベニューの間）
ご注意・参加団名の番号は、業種別アイウエオ順の表記で、パレード行進の順番ではありません。
1アッキー・ブライト Grand Marshal
2片平 聡Honorary Chairman
of the Board of Directors of Japan Day Inc.
3大石 聡Chairman of the Board of
Directors and President of Japan Day Inc.
4『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』
5Happi Mascot/Character
6全日本空輸株式会社
7Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc.
8 Daiwa Capital Markets America Inc.
9Hisamitsu America, Inc
10 伊藤忠インターナショナル
11 日本航空株式会社
12KDDI America, Inc.
13丸紅米国会社
14北米三菱商事
15米国三井物産
16日本生命保険相互会社
17ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク
18双日株式会社
19米州住友商事
20在ニューヨーク日本国総領事館
21KDDIアメリカ株式会社
22日本生命保険相互会社
23ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク
24A.T. Dance Company
25ニューヨークソフィア会
26アメリカン仏教スタディーセンター
27青山学院校友会ニューヨーク支部
28あおぞらコミュニティ基金
29阿波踊り NY連
30美和鼓
31Brooklyn de Kosodate
Children’s Group31
32ブルックリン日本語学園
34白虎館
35Coalition of Asian Pacific Americans
36COBU鼓舞
37Edamovement Lab
38FC Japan
39FDNY PHOENIX SOCIETY
40森の家NYC
41ニューヨーク育英学園フレンズアカデミー
42グラヴィス
43大紐育なぎなた連盟
44ハーレム・ジャパニーズ・ゴスペル・クワイヤー
45ハリソン市消防署
46ハンター大学日本語・日本文化学科
47いけばなインターナショナル本部
48国際空手道連盟 極真会館
49日本空手協会ニューヨーク道場
50ジャパンビレッジ神輿
51ニューヨーク日系人会
52ジャパニーズ・アメリカン・ソーシャル・サービス（ジャシー）
53日米合同教会
54Japanese American Veteran’s Association
55ニューヨーク日本人美術家協会
56ニューヨーク育英学園
57米国日本人医師会
58ジャザサイズ スカースデイル
59JCCファンド／NY本商工会議所（JCCI）／日本クラブ
60Katsura Sunshine’s Rakugo
61慶應義塾ニューヨーク学院
62剣禅道場
63紅玉よさこい
64リーハイバレーJAJAJA &
ベツレヘム・富田林姉妹都市委員会
65ニューヨーク市のメイドカフェコラボ
66明治大学ニューヨーク紫紺会
67Mr. & Mrs Mets. (New York Mets)
68Music for SDGs
69Naoya Ogura Band
70NY奄美会
71New York Budo Association
72ニューヨーク群馬県人会
73ニューヨーク石川県人会
74ニューヨーク日系ライオンズクラブ
75ニューヨーク剣心会
76ニューヨークきものアカデミー
77ニューヨーク京都倶楽部
78New York Lolitas
79ニューヨーク長崎県人会
80紐育太鼓愛好会
81ニューヨーク大学東アジア研究日本語プログラム
82ニューヨーク和歌山県人会
83ニューヨーク/ニュージャージー 弓道会
84NY広島会＆NY愛知県人会
85NY茨城県人会
86ニューヨーク宮崎県人会
87NY・折り紙ボランティアーズ
88NYC Area Judo Community
89ニューヨーク オタク クワイヤ
90NYC- J Fashion
91NYPD Police Band
92ニューヨーク沖縄県人会
93伊藤さちよ舞踊団
94寒川神社
95僧太鼓
96NY グルテンフリーママ
97太鼓マサラ道場
98国際交流基金ニューヨーク日本文化センター
99ニューヨーク日本民俗舞踊研究所
100ニューヨーク日本人学校
101ニューヨーク男声合唱団
102ニュージャージー日本人学校
103東京フロストバレーYMCAパートナーシップ
104トリプル デｨ ダンス アンリミテッド
105早稲田大学ニューヨーク稲門会
106世界誠道空手道連盟 誠道塾
107よさこいダンスプロジェクト
天手古舞 / 華鎖波
108Young People’s Chorus of
New York City