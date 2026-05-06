土曜日にまってるぜ！　９日にジャパンパレード

『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』キャスト登場

芥見下々による『呪術廻戦』は、２０１８〜２０２４年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数1億５０００万部（電子版含む）を突破した、大人気漫画。５月９日にマンハッタンのセントラルパークウエストで開催されるジャパンパレードに『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』のキャストが登場する。

２０２０年10月にはＴＶアニメ第１期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦０』は、全世界興行収入２６５億円の大ヒットを記録した。２０２３年7月に放送されたＴＶアニメ第2期は、クランチーロールのアニメアワード２０２４の最優秀作品賞にあたるアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む全9部門を制覇する大反響となった。ＴＶアニメ第3期となる「死滅回游 前編」が２０２６年1月から放送されるなど、今後の展開にますますの盛り上がりをみせている作品だ。

同作の舞台化シリーズ第4弾の『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』は２０２５年に日本初演、映像や光を駆使した多彩な表現に加え、迫力ある人力でのアクションや臨場感が大きな話題を呼んだ。

ジャパンパレードには、舞台版のキャストより、五条 悟（三浦涼介）、夏油 傑（藤田 玲）、伏黒甚爾（久保田悠来）、3名の呪詛師（森貞文則、南 誉士広、北村 海）を迎える。『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』のキャストは日本国外では初お披露目となり、見逃せないハイライトだ。

さあジャパン・パレードへ！

106団体、2700人が参加

過去4年間の成功を受け、第5回目となる 『ジャパンパレード＆ストリートフェア』 が5月9日（土）にニューヨーク市で開催される。パレードのグランドマーシャルには日米をつなぐ文化交流の担い手として国際的な活躍を展開してきた漫画アーティスト・イラストレーターのアッキー・ブライト氏が務める。

今年のパレードの特別ゲストとして、『舞台「呪術廻戦」-壊玉（かいぎょく）・玉折（ぎょくせつ）-』のキャストが日本から参加する。（１面に記事と写真）

パレードには、迫力ある太鼓グループの「僧太鼓」「鼓舞」「太鼓マサラ道場」「紐育太鼓愛好会」をはじめ、児童合唱団「ヤング・ピープルズ・コーラス・オブ・ＮＹＣ」、日本伝統舞踊団体「伊藤さちよ舞踊団」「阿波踊り ＮＹ連」、武道団体「日本空手協会ニューヨーク道場」「ニューヨーク・エリア・柔道コミュニティ」などが参加予定。また、「ニューヨーク日本人学校」「ニュージャージー日本人学校」「ニューヨーク育英学園」「ブルックリン日本語学園」「慶應義塾ニューヨーク学院」「ニューヨーク大学」「ハンター大学」など、多くの学校・教育機関から、次世代の日米交流を担う子どもたちや学生が参加する。

また、ニューヨーク・タイムズの「２０２６年に行きたい52の場所」に選ばれた長崎県の代表団がパレードとストリートフェアに参加し、同様に選出された沖縄県もストリートフェアに出店する。総勢１０6団体、２7００名以上の参加者による、パレードとなる予定だ。

さらに、第5回の開催を記念し、アッキー・ブライト氏デザインによる公式マスコット「Happi」が誕生した。「Happi」をデザインしたオリジナルグッズは、公式ウェブサイトにてオンライン販売（Ｔシャツのみ）を行うほか、イベント当日にはStreet Fairのテントにて販売する。さらに、4月17日より紀伊國屋書店およびジャパンビレッジにおいても、Ｔシャツおよびステッカーを販売中。

【Japan Parade】

時間：午後1時〜

ルート：セントラルパークウエストの81丁目から67丁目を南下

【Japan Street Fair】

時間：午前11時〜午後5時 （予定）

場所：72丁目（セントラルパークウエストとコロンバスアベニューの間）

ご注意・参加団名の番号は、業種別アイウエオ順の表記で、パレード行進の順番ではありません。

1アッキー・ブライト Grand Marshal

2片平 聡Honorary Chairman

of the Board of Directors of Japan Day Inc.

3大石 聡Chairman of the Board of

Directors and President of Japan Day Inc.

4『舞台「呪術廻戦」-壊玉・玉折-』

5Happi Mascot/Character

6全日本空輸株式会社

7Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc.

8 Daiwa Capital Markets America Inc.

9Hisamitsu America, Inc

10 伊藤忠インターナショナル

11 日本航空株式会社

12KDDI America, Inc.

13丸紅米国会社

14北米三菱商事

15米国三井物産

16日本生命保険相互会社

17ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク

18双日株式会社

19米州住友商事

20在ニューヨーク日本国総領事館

21KDDIアメリカ株式会社

22日本生命保険相互会社

23ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク

24A.T. Dance Company

25ニューヨークソフィア会

26アメリカン仏教スタディーセンター

27青山学院校友会ニューヨーク支部

28あおぞらコミュニティ基金

29阿波踊り NY連

30美和鼓

31Brooklyn de Kosodate

Children’s Group31

32ブルックリン日本語学園

34白虎館

35Coalition of Asian Pacific Americans

36COBU鼓舞

37Edamovement Lab

38FC Japan

39FDNY PHOENIX SOCIETY

40森の家NYC

41ニューヨーク育英学園フレンズアカデミー

42グラヴィス

43大紐育なぎなた連盟

44ハーレム・ジャパニーズ・ゴスペル・クワイヤー

45ハリソン市消防署

46ハンター大学日本語・日本文化学科

47いけばなインターナショナル本部

48国際空手道連盟 極真会館

49日本空手協会ニューヨーク道場

50ジャパンビレッジ神輿

51ニューヨーク日系人会

52ジャパニーズ・アメリカン・ソーシャル・サービス（ジャシー）

53日米合同教会

54Japanese American Veteran’s Association

55ニューヨーク日本人美術家協会

56ニューヨーク育英学園

57米国日本人医師会

58ジャザサイズ スカースデイル

59JCCファンド／NY本商工会議所（JCCI）／日本クラブ

60Katsura Sunshine’s Rakugo

61慶應義塾ニューヨーク学院

62剣禅道場

63紅玉よさこい

64リーハイバレーJAJAJA &

ベツレヘム・富田林姉妹都市委員会

65ニューヨーク市のメイドカフェコラボ

66明治大学ニューヨーク紫紺会

67Mr. & Mrs Mets. (New York Mets)

68Music for SDGs

69Naoya Ogura Band

70NY奄美会

71New York Budo Association

72ニューヨーク群馬県人会

73ニューヨーク石川県人会

74ニューヨーク日系ライオンズクラブ

75ニューヨーク剣心会

76ニューヨークきものアカデミー

77ニューヨーク京都倶楽部

78New York Lolitas

79ニューヨーク長崎県人会

80紐育太鼓愛好会

81ニューヨーク大学東アジア研究日本語プログラム

82ニューヨーク和歌山県人会

83ニューヨーク/ニュージャージー 弓道会

84NY広島会＆NY愛知県人会

85NY茨城県人会

86ニューヨーク宮崎県人会

87NY・折り紙ボランティアーズ

88NYC Area Judo Community

89ニューヨーク オタク クワイヤ

90NYC- J Fashion

91NYPD Police Band

92ニューヨーク沖縄県人会

93伊藤さちよ舞踊団

94寒川神社

95僧太鼓

96NY グルテンフリーママ

97太鼓マサラ道場

98国際交流基金ニューヨーク日本文化センター

99ニューヨーク日本民俗舞踊研究所

100ニューヨーク日本人学校

101ニューヨーク男声合唱団

102ニュージャージー日本人学校

103東京フロストバレーYMCAパートナーシップ

104トリプル デｨ ダンス アンリミテッド

105早稲田大学ニューヨーク稲門会

106世界誠道空手道連盟 誠道塾

107よさこいダンスプロジェクト

天手古舞 / 華鎖波

108Young People’s Chorus of

New York City