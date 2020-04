昨日の死者数783人増で高止まり

クオモ知事は11日「入院者数およびICUの患者数の双方ともに減少している。但し、死者数は引き続き高い数字(4月10日783人、4月9日777人、4月8日799人)を示している。また昨10日、州内の入院患者の気管挿管措置数が初めて減少したことはよいことである。他方、酷く悪いニュースは死者数である。昨日の死者数は783人(計8627人)となった。引き続き、感染拡大防止措置のための行動を継続してほしい。NY市の近郊、特に、サフォーク郡、ロックランド郡、ウェストチェスター郡の感染拡大を注視しており、サフォーク郡の一部にホットスポットがあることも承知しているが、州はそれらの地域で積極的に対応しており、州全体としては安定しつつある。感染拡大率は平坦化しつつあるので、これまでの行動をお願いしたい。現在の状況はチャーチルの言葉を引用すれば、せいぜい「おそらく始まりの終わり」に過ぎない(Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning)。と述べた。また、社会経済の「再開」(Reopening)はいつかとの質問について、「ファクトとデータに基づいて決定されるべき。政治を持ち込んではならない。将来の決定のために、これまで起きたことから学ぶ必要がある。社会経済の再開は、公衆衛生問題であるとともに経済の問題である。NY州は「再開」と(感染症拡大の)「第二波」(Second Wave)について検討するためベストな専門家を集める。「再開」は段階的なプロセスとなる」と述べ、一度にではなく、徐々に解除、規制を緩和していく方針を示した。

また、デブラシオ市長が今朝、NY市の公立学校を学年が終わる6月末まで休校にすると述べたが「ナッソー郡、サフォーク郡、ウェストチェスター郡とよく調整して州政府が決定する。この数日で決定されることはない」とした。

デブラシオ市長は「現在休校としている市内の公立学校について、2019-20年度(academic year)の残りの期間についても引き続き休校とする。この決定により生徒・親・学校関係者に多大な負担を強いることは十分理解しているが、感染の影響が少なくとも5月まで、そしてそれ以上長引くことも想定されることを踏まえての決定である。どうか協力をお願いしたい。州全体の学校にまで広げるかどうかは今後クオモ州知事が判断する。休校するといっても孤立するわけではないので安心してほしい。4月末までに、遠隔授業を滞りなく実施できるように準備を進め、親のためのヘルプラインも開設するなど、生徒・親・教育関係者の負担を軽減したい。また,卒業を控える生徒を卒業させるためにも尽力し、9月新学期に再開できることを目指す」と述べた。

NJ州のマーフィー知事は同日、交通機関に対する行政命令を出した。内容はNJトランジット及び州内すべての民営の交通機関に対し、電車、バス、ライトレール、パラトランジットの車両の乗車率を50%以下にすること。NJトランジット及び民営の交通機関を利用する際は、マスクなど鼻と口を覆うものを身につけること(face covering)。すべての顧客は、レストランやバー等へテイクアウトをするために入店する際は、鼻と口を覆うものを身につけること、とした。

ニューヨーク日本総領事館がまとめた感染,予防等に関する情報は次の通り。

4月11日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(カッコ内は前日の数)

○ニューヨーク州:感染者数 180,458名(170,512名),死者数 8,627名(7,844名)

・感染者数内訳(主なエリア)

ニューヨーク市:感染者数 98,308名( 92,384名),死者数 6,201名(5,663名)

NY市の内訳

クイーンズ区: 31,291名( 29,303名)

ブルックリン区: 26,243名( 24,715名)

マンハッタン区: 13,437名( 12,722名)

ブロンクス区: 20,477名( 19,160名)

スタテン島区: 6,860名( 6,484名)

ウエストチェスター郡: 18,729名( 18,077名),死者数 505名( 428名)

ナッソー郡: 22,584名( 21,512名),死者数 965名( 890名)

サフォーク郡: 19,883名( 18,692名),死者数 469名( 425名)

ロックランド郡: 7,477名( 7,122名),死者数 153名( 135名)

○ニュージャージー州:感染者数 58,151名( 54,588名),死者数 2,183名(1,932名)

○ペンシルベニア州: 感染者数 21,655名( 19,979名),死者数 494名( 416名)

○デラウェア州: 感染者数 1,479名( 1,326名),死者数 33名( 32名)

○ウエストバージニア州:感染者数 577名( 574名),死者数 5名( 5名)

○コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数 5,407名(5,180名),死者数 220名(203名)

○プエルトリコ: 感染者数 788名( 725名),死者数 42名( 39名)

○バージン諸島: 感染者数 51名( 50名),死者数 1名( 1名)