ホームレス夫婦のバレンタインデー　ニューヨークの魔法

ホームレスの青年と出会ったすぐそばで、携帯電話会社が真紅のバラの花を配っていたので、一輪もらった。

その東側で、また地べたにすわり込んでいる人がいた。膝の上に段ボール紙を置き、 マジックで何か書いている。長い髪に顔が隠れてよくわからなかったが、女性のようだ。

そこへホームレス仲間らしき男の人が近寄ってきた。

何してるの？ と私が声をかけた。

女性が顔を上げて答えた。この人、私のダンナなんだけど、字が汚いから、「ホーム レスです」っていうサインを書いてあげてんのよ。

夫婦で路上生活をしているのか。

Happy Valentine’s Day.

そう言って、さっきもらった一輪のバラを、女性にあげた。

彼女の顔がパッと輝いた。Thank you. と受け取った花を胸に引き寄せる。

彼女の夫が花に顔を近づけて、バラの香りをかいだ。

ああ、いい匂いだね。

私はふたりのなれそめを聞いた。

教会で知り合った人に、彼を紹介されたの。そのときは、ふたりとも職があったのよ。 私は救急医療の仕事をしていて、祖父母と一緒に住んでいたの。

僕はコンピューター技師で、母親と住んでいたよ。母親の容態が悪くなって、その医療費やホスピス代で貯金を使い果たしたんだ。家も手放して、それから路上生活だよ。

シェルターには行きたくないの？

行ったわ。私たち夫婦で個室をもらえたけど、部屋に鍵はかけられないの。刑務所から出たばかりの人もいるし、怖くていられなかった。でも援助団体のおかげで、もうすぐアパートメントが借りられそうなの。

今も神を信じている？

当たり前でしょ。なぜそんなことを聞くのかしらとでもいうように、すぐに答えた。

女性が髪をかき上げたとき、初めてホームレス特有の臭いがした。

今はこのすぐそばの教会に、夫婦で行ってるの。歌が素晴らしくて、彼がすごくそこが気に入ったから。いつもふたりで、後ろの席にすわってるわ。

周りの人たちに気をつかって、礼拝堂の後ろで、ふたり寄り添う様子が目に浮かぶ。

私は女性にそっと、チョコレートを差し出した。

わぁ、チョコなんて久しぶり。大好きなの。

「Ｘ」と「Ｏ」を交互に見ながら、キスとハグ、どっちがいい？ と彼女が夫に聞く。

え？ どっちでもいいさ。恥ずかしそうに彼が答える。

じゃあ、あなたにキスをあげるわ。

女性と私に礼を言って、彼が「Ｘ」のチョコを受け取る。

ふたりはすぐに、包み紙を開けた。美味しそうにチョコレートをなめる彼を、妻がじっと見つめている。そして、書きかけの段ボール紙を手から離すと、彼に近寄った。

ふたりはぴったり抱き合い、キスを交わす。

本物のＸとＯに、私のチョコレートなどとてもかなわない。

Happy Valentine’s Day to you both.

おふたりへ、幸せなバレンタインデーを。

このエッセイは、「ニューヨークの魔法」シリーズ第９弾『ニューヨークの魔法は終わらない』に収録されています。

https://www.amazon.co.jp/dp/4167717220