NJ日本人会新年名刺交換会　「150年続く会に」

ＮＪ日本人会（近藤三奈会長）は20日夜、バーゲン郡エッジウォーターにある多目的ホール「アメリカン・リージョン」を会場に、今年も新年名刺交換会を開催した。ＮＪ州在住の日本人たちに加え、ＮＹからもＮＪ州民にサービスを提供している大勢のビジネスパーソンが参加し、ネットワーキングを楽しんだ。

当日はスペシャル・ショータイムとして、日米で数々の賞を受賞した実力派マジシャン鈴木駿氏が、すぐ目の前で見ていてもトリックが一切分からないハイクオリティなマジックの数々を披露し喝采を浴びたほか、アメリカの金融業界で50年以上の豊富な経験を持つ中尾憲二氏が、老後の生活を豊かにする人生プランについてミニ講演を行った。また、近藤会長は挨拶で「ＮＪ日本人会を１５０年続く会にしていきたい。そのためには、地元コミュニティやＮＪ州政府とも深い関係を構築し、連携して地域貢献に努めていく必要がある」と語り、同会の内部組織であるビジネス会やシニア会の活動を充実させることや、将来の執行役員発掘も兼ねた若手メンバー中心のイベントや家族向けイベントにも力を入れていくことを発表した。

最後には、毎年恒例となっている「１分間ビジネス紹介コーナー」も行われ、希望する参加者がマイクの前に列を作っていた。

（本紙・久松茂、写真も）