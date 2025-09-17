檜木の水　ヘッドスパ　髪も心もリラックス

セイ・トモコ・サロン

9月は４割引キャンペーン

本紙読者に割引券も

檜木の水を使ったヘッドスパがニューヨークでいま人気だ。SeiTomoko salon（セイ・トモコ・サロン、西４丁目１４２番地と東13丁目２４０番地）では、そのタマゴ・スキンケアのヘッドスパのお試しキャンペーンを９月末まで４割引の特別価格でサービスしている。

人気の50分間ベーシック・ヘッドスパ（通常１５０ドル）が90ドル、60分のラグジュアリー・ヘッド・スパ（通常２００ドル）が１２０で受けられる。頭がスッキリするヘッドマッサージは25分間で50ドルだ。

檜木水は、髪を自然な状態に戻し、ツヤを与え、抗菌効果があるとされる。檜木風呂で知られるように、檜木の香りは、人間の脳と体の体内に優れたリラックス効果をもたらす。

同サロンでは、檜木水を使用し、ヒノキ油やヒバ油を主成分に、シソの葉エキスやビタミンＣを配合。ビタミンＣの働きで水道水に含まれる残留塩素、赤サビが中和され、優しい湯ざわりになり、髪質頭皮両方ともに生まれ変わる。日本で最も天然水が綺麗と言われる長野県安曇野の山水を使用しており、3年寝かして完全にオーガニック畑にした土地で作られたオーガニック製品を使用。綺麗になった毛髪に沢山の自然を入れ込んでくれる。オーナーの川本智子さんは「お客様は、皆お得感１００％でお帰りになって頂けます」と顧客の満足度に太鼓判を押す。

同SeiTomoko salonは、１９９５年にイーストビレッジに第1号店をオープン。多くの多国籍の人々が常連客となり、その品質とサービスの良さが口コミで伝わり、翌96年にウエストビレッジに第2号店をオープンした。その後縮毛矯正がニューヨークで大ヒットした波に乗り、日本で1番良いとされている縮毛矯正液を日本から直輸入してオリジナル商品として販売したところ、他社の縮毛矯正との質の違いでサロンの忙しさが倍増、新たに2店舗 Tamago Skincare, SeiTomoko O2店をニューヨークに、２０１６年にはST newyork 東京店をオープンするなど事業を拡大した。コロナ禍中にニューヨークで２店舗を閉店。現在、ユニオンスクエアに近いイースト13丁目店とワシントンスクエアに近いウエストフォー店、東京麻布十番店の３店舗で内容を濃くして営業している。ヘッドスパでストレートネック、肩こり、頭痛、解消を。

さらに本紙「週刊ＮＹ生活を見てきた」と言えば、次回から使える10ドルの割引券を贈呈。どのサービス(ヘアカット、カラー、トリートメント、facial, head spa )にも使用できる。

ヘッドスパの予約は電話２１２・４７７・５４７６（Ｗ４店）、２１２・５３３・

６６１３（東13丁目店）。

SeiTomoko salon W4,

Tamago skincare

142 W 4th street

212-477-5475

SeiTomoko salon E13,

Tamago skincare

240 E 13th street

212-533-6613