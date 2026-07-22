夏の野外映画上映　ブライアントパーク

ミッドタウンにあるプライアントパークで毎夏恒例の無料映画上映会「ムービーナイト」が、9月14日までの毎週月曜夜に開催されている。公園内の芝生エリアにレジャーシートやブランケットを敷き、寝転んだり持参したフードやドリンクを食べながら映画を観るピクニックスタイルで、ハリウッドの往年の名作から比較的新しいヒット作まで、幅広い年代の映画が楽しめる。芝生開放は午後５時、映画上映は８時から。

上映作品は、27日『トゥルーマン・ショー（The Truman Show）』 、8月３日『ブリジット・ジョーンズの日記 （Bridget Jones’s Diary）』、10日『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン（Catch Me If You Can）』、17日『シティ・オブ・ゴッド（ City of God）』、24日『闇に響く声（King Creole）』 、31日 『ノーカントリー（No Country for Old Men）』、9月7日 『ギャラクシー・クエスト（Galaxy Quest）』、14日『恋におちたシェイクスピア（Shakespeare in Love）』。詳細は公式サイトhttps://bryantpark.org/activities/movie-nightsを参照する。