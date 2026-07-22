テーブル小物で広がるペーパーエンボスの魅力

◆ニューヨークで親しんだモダンシノワズリ

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今回は、私がニューヨークで長年親しん

できたモダンシノワズリのエッセンスを取り入れた、夏のおもてなしをご紹介します。

◆モダンシノワズリを彩る

テーブル

ベースには、私がレッスンやディスプレイでも愛用しているフランス製ジャカード織のテーブルクロスを使用しました。織りが生み出す上品な表情は、ロイヤル コペンハーゲンのブルー＆ホワイトや古伊万里とも美しく調和し、モダンシノワズリならではの奥行きを演出します。

センターピースには竹の二段重をあえて一段ずつに分け、ブルーベリーとブ

ラックベリーの実を添えたグリーンとチンツ柄の浮き玉を飾りました。テーブルにも浮き玉をあしらい、夏らしい涼感を演出。中央には唐獅子の香炉をオブジェとして配し、龍のモチーフを取り入れたナプキンがアクセントになっています。ニューヨークで培った感性を大切にしながら、国やジャンルにとらわれず、それぞれの魅力を調和させ一つの世界観にまとめました。

◆テーブル小物で広がるおもてなし

近年、日本ではペーパーエンボスを取り入れたカードやテーブル小物づくりが人気を集めています。多くのリクエストをいただいたことをきっかけに、「ＮＹ 流のおもてなし」の番外編として、テーブル小物編のレッスンもスタートしました。

今回は、LUTERU DESIGN

シノワズリエンボステンプレート（試作品）と SIZZIX JAPAN 正規代理店（株）Chapstablook によるマシンエンボスやダイカットを組み合わせ、「福」や「寿」の吉祥文様を取り入れたメニューカードや箸袋、席札、バースデーカードなどを様々なものを制作しています。紙が生み出す繊細な立体感は、テーブル全体の世界観をより豊かに演出してくれます。

テーブルコーディネートは、食器だけでなく、小さなテーブル小物までテーマを統一することで、おもてなしの印象がより深まります。季節を感じる食卓づくりのヒントとして、楽しんでいただけたら嬉しく思います。

大石育子(Ikuko Oishi)

インテリアコーディネーター、食空間プランナー、日本クラブカルチャー講座講師。東京ドームテーブルウェアフェスティバル ２０１９年入選、２０２０ 年 2 部門で入選＆奨励賞受賞。２０２３ 年 2 部門で入選＆佳作受賞。atelierdeikukonewyork.themedia.jp