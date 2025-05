クイーンズで火事　日本人家族２世帯焼け出される

ニューヨーク市クイーンズ区アストリア地区の住宅街で4月20日午前9時半ごろ火事があり、日本人家族2世帯が住宅を失う被害を受けた。怪我人は消防隊員を含む4人で、重症者はなく日本人家族は無事だった。イースターサンデーの白昼の火事に消防車10台以上、消防隊員150名以上が出動してあたりは一時騒然となった。地上と2台のハシゴ車、隣のビルの屋上から放水し、多方から消化活動を行い、正午までに鎮火が確認された。この火事で同地区3階建ての建物がフレームと1階のランドリーを残して2、3階部分が全焼したほか、隣の2階建住宅も全焼した。3階建の方には日本人家族が2世帯住んでおり、近隣住民の助けで危機一髪で逃げた。地元紙やSNSなどによると携帯電話や貴重品などを含め家具など全てを焼失したという。

炎を出して燃える住宅(20日午前、写真・鈴木奈緒)

アストリア火災

被災邦人家族に支援サイト

アストリアで4月20日午前、火事が発生して日本人2家族が焼け出された(1面に記事)。被害者を助けようと、友人がクラウドファンディング「ゴーファンドミー」を通じて支援を募っている。同サイトによると被害に遭ったのは、ヨシダさん、フクモトさん家族。この火事では、31街と23通りの3階建て建物と2階建て建物の2棟が焼失し、3家族が焼け出された。WPIX局の中継で、被害者のヨシダミユキさんは「2階にいたが、ドアをたたく音がしてドアをあけたら火の手が回っていた。慌てて寝ていた息子を起こしたが動かなかった。近所の13歳の少年が助けてくれ命拾いをした」と話している。ヨシダさんは身分証明書も家財道具もすべて失い、支援サイトによると現在はホテルに仮住まいしているという。被害に遭ったヨシダさん、フクモトさんファミリー支援サイトは3つ稼働中で、4月29日現在Support the Yoshida Family After Fire Loss(目標額7万ドル)には373人から6万4936ドル、Help Astoria Family Rebuild After Fire(目標額5万ドル)には246人から2万602ドル、Astoria Fire Impacts Multiple Families(目標額3万ドル)には645人から3万3974ドルが義援金として寄せられている。

NY総領事館は「4月20日にクイーンズ区アストリア地区において発生した住宅火災において、4名が負傷した旨の報道を把握しているが、現地当局よりこの4名の中に邦人は含まれていないことを確認している。これまでのところ、当館に対し、警察や消防、また被害に遭ったとされる邦人からの連絡はないが、引き続き現地当局からの情報収集を含め、邦人保護の観点から適切に対応していきたい」と話している。

支援サイトは次の通り

https://www.gofundme.com/f/support-the-yoshida-family-after-fire-loss

https://www.gofundme.com/f/astoria-fire-relief-two-families-in-need

https://www.gofundme.com/f/help-astoria-family-rebuild-after-fire