現役引退して芸術に　地下鉄メトロカード

グランドセントラル駅内交通博物館売店で展示

カードを使ったドレスも展示

ＮＹトランジット博物館はグランドセントラル・ターミナル駅構内にあるギャラリー＆ストアで昨年終了したメトロカードとアーティストやデザイナーなどとの多数の過去のコラボ企画を無料で閲覧できる特別展示「インスパイアード・バイ・メトロカード」を開催している。

１９９4年に地下鉄トークンの代わりとして導入されたメトロカードは、ニューヨーカーの移動手段の効率性を高めただけでなく、アーティストやデザイナーとのコラボ、キャンペーン広告、アート企画などで限定カードが発売されるなど、ＮＹ文化のアイコンになった。

同展は過去のコラボ企画の限定カードだけでなく、破棄や期限切れのカードを再利用したコラージュやスカルプチャーなどのアート作品、ウェディングドレスなどを展示している。同博物館ディレクター代理のレジーナ・シェパード氏は声明で「メトロカードはＮＹ史上で最も身近なデザイン製品のひとつである。同展では、アーティストたちがメトロカードを通した経験を個人的、独創的、紛れもなくＮＹな作品でシェアする」と伝えている。展示は今年10月まで。同展の詳細はhttp://www.nytransitmuseum.org参照する。