公民権活動家称える　フレッド・コレマツ・デー

NJ州フォートリーで記念式典

第二次世界大戦時、日系米国人は敵国のスパイと疑われ、当時のルーズベルト大統領が発した大統領令によって、全ての財産を奪われ強制収容所での生活を余儀なくされた。「当時の米国の判断は違憲である」と、戦後数十年にわたって国と戦い、最終的に大統領からの謝罪と日系人の人権回復を勝ち取った日系人の公民権活動家が、故フレッド・コレマツ氏。同氏の偉業を讃え、彼の誕生日である１月30日を「フレッド・コレマツ・デー」として、「全ての移民の人権を守る」記念日にしようという動きが全米各地で起きている。

（写真上）オンラインでスピーチするカレン・コレマツさん

東海岸では２０１７年にＮＹ市が認定したのをきっかけに、２０２０年にはＮＪ州のフォートリーが自治体単独で、２０２３年にはＮＪ州全体で同日を正式に州の記念日に認定した。現在は次のステップとしてＮＹ州全体で認定してもらえるよう議会に働きかけており、今年中に認定されそうな段階にきているという。

東海岸で、自治体や州での認定に向けて議会への調整や市民への教育に尽力している中心人物は、自身も強制収容所で生まれた、日系米国人実業家の古本武司さん。同氏は、２０２０年以降毎年１月30日にフレッド・コレマツ・デー記念式典を地元のフォートリーで主催しており、今年も同日の午後に第７回記念式典が同区役所のホールで開催された。

祖父が強制収容所に入れられていたという古本不動産社長エリザベス・タミコ・オオオカさんの司会で始まった式典は、フォートリーのマーク・ソコリッチ区長、ＮＪ州アジア・環太平洋諸島系米国人評議会の役員アンバー・リードさん、日本国ＮＹ総領事の片平聡大使、ＮＹ日系人会の佐藤貢司会長らが次々とスピーチ。次に、古本氏の活動を支えるキャロル夫人からの紹介で、カリフォルニアからオンラインで参加したコレマツ氏の長女で父の遺志を継いで公民権活動家になったカレン・コレマツさんが、同記念日を全米の国民に地道に伝え続けることの重要性などを話した。また、著書「ゴースト・オブ・ヒロシマ」がジェームス・キャメロン監督による映画化が決定したベストセラー作家、チャールズ・ペレグリーノさんがキーノートスピーカーとして登壇。自身の取材に基づいた戦時中の話を語った。最後に古本さんがスピーチをして式典を締め括った。

現政権の指揮下で移民が不安になるような出来事が立て続けに起きている現在、アメリカが80数年前と同じ過ちを起こさないためにも、「フレッド・コレマツ・デーをアメリカで暮らす人々に広める意義は大きい」と、古本さんや参加者は口々に話していた。 （本紙・久松茂、写真も）