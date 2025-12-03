安全ピンで平和と静寂

トゥギャザーII：滝

河田多美子が個展

ニューヨークを拠点に活動する芸術家・河田多美子（89）の個展「トゥギャザーⅡ：ウォーターホール」が11月20日、チェルシーのアリソン・ブラッドリー・プロジェクト画廊（西26丁目１２６番地８１４号室）で始まった。

安全ピン約21万６６００個を使った「滝」は、壁の高さ約３メートル の四角いスペースを使った大型インスタレーションで、河田によると「平和と静寂」を表現している。同画廊との共同制作として公開講習会を実施、１３０人を超える参加者が河田の連結技法を学び、約３メートルの鎖を組み立てた。同画廊ディレクターのクレア・フォウサッドさんは「このささやかな日常の物は、集団の回復力と相互依存のメタファーとなっている。多くのものが私たちを引き裂こうとする時、何が私たちを支え結びつけるのかをも再考させる」と評価する。

また、このインスタレーションから発想された音楽を若手作曲家のサミュエル・クレイ・バーマバーが構成、来年１月６日（火）から11日（日）まで画廊内で定期的に流す予定。

１９６１年に来米した河田は、安全ピンに美しさや輝きの優雅さを、そしてピンで留めるという行為にメタファーを見い出し、制作を続けてきた。２０２６年１月24日（土）まで。開廊日時は水曜から土曜午前11時から６時まで。月・火曜は予約制。問い合わせは電話６４６・４７６・８４０９まで。展示に関する詳細はウェブサイトwww.alisonbradleyprojects.comを参照。 （小味かおる、写真も）