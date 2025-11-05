ルース・アサワ大回顧展　MoMAで開催中

抽象概念に密められた計算

ニューヨーク近代美術館（ＭｏＭＡ）６階の特別展示会場、スティーブン＆アレクサンドラ・コーエン・センターで開催中のルース・アサワ没後回顧展（１面に記事）は、ワイヤーを使った「ループ／結び目」構造の浮遊性ある彫刻で広く知られる彼女の約60年を網羅し、展示作品数はおよそ３００点に上る。

同展は、アサワが長く拠点としたサンフランシスコで発表された、サンフランシスコ近代美術館（ＳＦＭＯＭＡ）での展示（４月５日から９月２日）を経て今回ＭｏＭＡに巡回展示された。展示から素材や形式を超えて「制作＝生活」「内部＝外部」「抽象＝具象」を横断する視点が展覧会を通じて提示されており、現代美術／公共芸術／教育といった複数の文脈から読み解くことができる。

観覧のポイントは、ワイヤー作品は「空間を透かすこと」や「影との関係」を含むので、観る位置・角度によって光の変化を意識すると新たな発見がある。多様な技法・素材を使った作品群を通じて、「素材が何をできるか」を探究し続けたアサワの姿勢に注目。ドローイングや版画の静かな作品と、空間的・彫刻的な作品との対比を楽しむことができ、静と動、内部と外部、生活と芸術の往還。中でも、公共芸術・教育活動にも触れておくと、「作品」を超えて「社会との関わり」という文脈が開ける。彼女が手がけたロゴや紋章など現代のようにコンピューターのない時代の作品としては、抽象の概念の中に込められた緻密な計算が見て取れる。

展示構成は、出発点と教育期（１９４０〜50年代）、サンフランシスコ移住とワイヤー彫刻の発展（１９５０〜60年）、家族、公共美術とコミュニティ（１９６０年代後半〜）、細やかな素材探究・ミニチュア、晩年の植物／花モチーフによるドローイング・版画（１９９０〜２０００年代）となっている。多数点数ゆえに「興味を持った素材やテーマ（例えばワイヤー作品）をまずじっくり見て、余力あればスケッチや版画系も回る」という回り方もおすすめだ。 （三浦）

MoMA

11 W 53rd St, New York, NY 10019

TEL (212) 708-9400

https://www.moma.org

開館時間 10:30-17:30 金曜のみ 10:30-20:30