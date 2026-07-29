オンライン補習校開校へ　海外子女教育振興財団

補習校通えない子供対象

海外子女教育振興財団（ＪＯＥＳ）は、遠隔地等で補習授業校などに通えない子供たちのために、オンラインの補習校「JOES Global Online Academy LEAD（ＧＯＡＬ）」を開校する。子どもを対象とした同期型（ライブ）と非同期型（アーカイブ）の授業等に加え、保護者向けのセミナーや特別講義も提供。デジタルを活用し、さまざまな企業や大学、世界の有識者、教育関係者とつながることで最先端の「学び」の提供を目指す。授業はZoom、Google Meet、Microsoft Teams などの一般的なビデオ会議ツールを使用する。

実際の授業は時差の関係もあり、世界各地の参画スクールが行う。９月からスタートする参画スクールは、西大和学園オンライン補習校（カリフォルニア州）、グアム国際日本人学校（グアム準州）、ブルーミントン日本語補習校（インディアナ州）、 ブリスベン国際日本語学校（オーストラリア・ブリスベン）、ニューヨーク育英学園（ニュージャージー州）、日本映像翻訳アカデミー（ＪＶＴＡ、カリフォルニア州）の６校。

申し込み・詳細は公式サイトhttps://www.joes.or.jp/kojin/goalを参照する。

解説 在外教育施設とは

外務省によると、在外教育施設は、主に現地の日本人会などにより設置・運営されているが、日本国憲法の精神及び２０２２年に成立・施行された「在外教育施設における教育の振興に関する法律」に基づき、外務省としては、文部科学省や、公益財団法人海外子女教育振興財団など関係機関と協力しつつ支援を行っている。（1）日本人学校＝日本人学校は、文部科学大臣から国内の小学校、中学校、若しくは高等学校と同等の教育課程を有する旨の認定を受けており、日本人学校中学部卒業者は、国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は、国内の大学の入学資格をそれぞれ有する。教育課程は、原則的に国内の学習指導要領に基づき、教科書も国内で使用されているものが用いられている。（2）補習授業校＝補習授業校は、現地校、インターナショナル・スクールなどに通学している日本人の児童生徒に対して、授業のない土曜日、日曜日や放課後等の授業のない時間に、国内の教科書を用いつつ小・中学校の国語、算数など一部の教科について授業を行い、「在外教育施設に対する支援に係る指定等に関する規程」の第1条に規定する各号の基準に適合し、外務大臣の指定を受けた在外教育施設。（3）私立在外教育施設＝ 私立在外教育施設は、国内の学校法人等が母体となり海外に設置した、全日制教育施設であり、文部科学大臣から、国内の小学校、中学校、若しくは高等学校と同等の課程を有する旨の認定又は相当の課程を有する旨の指定を受けている。私立在外教育施設の中学部の卒業者は国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は国内の大学の入学資格をそれぞれ有している。