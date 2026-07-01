米国ESTAで大規模障害　一度は「承認」も突如却下

渡米直前の旅行者が悲鳴

米国への渡航に必要な電子渡航認証システム（ＥＳＴＡ）において、大規模なシステムエラーが発生し、世界中で大混乱が起きている。Ｘ（旧ツイッター）や海外のネット掲示板「レディット」では、夏休みの渡米や、開催中のサッカー・ワールドカップ観戦、独立記念日（7月4日）の休暇を直前に控えた旅行者から悲痛な声が相次いでいる。

今回のトラブルは、主に6月23日（米国東部時間）に申請を行い、一度は正常に「承認（Approve）」された渡航者が対象。渡航のわずか数日前や数時間前になって、突如「不承認（Denied）」や「認証取り消し」へとステータスが変更される事態が多発している。これにより、航空機への搭乗を拒否されたケースや、旅行保険の適用を断られた例もあり、現場は緊迫している。

実は、ビザ専門メディア「VisasNews」や英ＢＢＣなどでは、ワールドカップ開幕前の6月上旬から「一度承認されたＥＳＴＡが突如無効化される怪現象」が一部で報じられており、注意喚起がなされていた。それが今回の「6月23日申請者」をターゲットに、さらに大規模なシステム障害として爆発した形だ。

米税関・国境取締局（ＣＢＰ）の電話窓口につなげた複数の被害者によると、窓口担当者は「大規模な技術的問題（システムバグ）が発生しており、数千人に影響が出ている。現在修正作業中」と回答している。一部では、再度申請し直すことで「承認」へステータスが戻ったケースや、審査保留に変わったという報告もあるが、ビザの緊急面接枠の確保は数か月先まで不可能な状況だ。

近々渡米予定のある渡航者は、過去の承認結果を過信せず、速やかにＣＢＰ公式サイト（esta.cbp.dhs.gov）から現在のステータスを確認し、問題がある場合は直接ＣＢＰへ電話などで問い合わせるなど、自己防衛が強く求められている。

アメリカ国内からESTA（およびCBP：米国税関・国境取締局）に電話で問い合わせる場合の番号は以下の通り。

（１）ESTA・渡航者専用ライン（Traveler Communications Center）

ESTAのステータスや個別のトラブルに関する、CBP直通の番号。

電話番号+1-202-325-8000、 または202-325-5120

受付時間：月曜〜金曜 ／ 午前8:00 〜 午後4:00（米国東部時間・EST）

（２）CBP 総合インフォメーションセンター（CBP INFO Center）

CBP全体のカスタマーサービス窓口（アメリカ国内からの通話料無料）。

フリーダイヤル（米国内）：1-877-227-5511、 (1-877-CBP-5511)

受付時間： 月曜〜金曜 ／ 午前8:30 〜 午後5:00（米国東部時間・EST）

（電話をかける際のアドバイス）

▷つながりにくい場合： 現在、システムエラーの影響で全米・世界中から問い合わせが殺到している可能性が高く、回線が非常に混雑していると予想される。朝の受付開始直後（東部時間の朝8時すぎ）を狙ってかけるのが比較的つながりやすい。

▷手元に用意するもの： 電話がつながったらスムーズに確認できるよう、「パスポート番号」と、もし分かればESTAの**「申請番号（Application Number）」をメモして手元に置く。もし電話がどうしてもつながらない場合は、CBPの公式サイト（help.cbp.gov）にある「Ask a Question」のWebフォームから、オンラインでテキストでの問い合わせ（インクワイアリー）を並行して送っておく。