建国記念25セント硬貨25万枚発行へ

アメリカ建国２５０周年を記念し、アメリカ造幣局（U.S. Mint）は25セント硬貨を含むすべての流通硬貨のデザインを一新した記念硬貨を発行している。

特に25セント硬貨はアメリカの歴史や自由の理念をテーマに、5種類の異なるデザインが流通する。デザインと発行月は次の通り。

1月：メイフラワー誓約 （Mayflower Compact）１６２０年に巡礼始祖（ピルグリム）を運んだメイフラワー号と、抱き合う男女。

3月：アメリカ独立戦争 （Revolutionary War）独立戦争時のジョージ・ワシントンと、バレーフォージを見下ろす大陸軍兵士。

5月：アメリカ独立宣言 （Declaration of Independence）トーマス・ジェファーソン（表）と、「自由の鐘（リバティ・ベル）」（裏）。

8月：アメリカ合衆国憲法 （U.S. Constitution）ジェームズ・マディソン（表）と、フィラデルフィアの独立記念館（裏）

10月：ゲティスバーグ演説 （Gettysburg Address）エイブラハム・リンカーン（表）と、固く握り合わされた2つの手（裏）

表面のデザインも通常のワシントン大統領ではなく、各テーマに沿った歴代大統領や偉人の肖像に変わる。すべての硬貨に「１７７６〜２０２６」の記念刻印が入る。また、コレクター必見の「激レア硬貨」は5月発売の「独立宣言クォーター」で、わずか25万枚だけの限定硬貨が流通する。造幣局のウェブサイトからは購入できず、日々のお釣りなどから見つけるしか入手方法がないため、アメリカで大きな宝探し（コインハント）ブームが起きている。

（写真）Photo: United State Mint