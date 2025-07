週刊やさしいにほんご生活　日本の夏の清涼飲料　人事を尽くして天命を待つ　

この連載は、日本語を勉強している人を読者対象としたコーナーです。日本文化やマナー、タイムリーな日本に関する話題などを簡単な日本語で毎月第3週号に掲載します。アメリカ人の友人などにご案内ください。また、漢字をまだ習っていないお子様にとっても社会を知り、漢字に接するよい機会になります。

日本の夏の清涼飲料

日本の夏は蒸し暑く、体にやさしい飲み物が欠かせません。家庭では麦茶が定番で、最近ではスポーツドリンクや冷たい緑茶もよく飲まれます。熱中症対策としても人気です。夏祭りや花火大会では、涼を感じる飲み物として、ビー玉入りの瓶の炭酸飲料「ラムネ」が親しまれています。飲み方がやや難しいのでぜひ試してみてください。ペットボトルは立ち止まって静かに飲むと所作が美しく映ります。家で人に麦茶を出すときは、グラスに注ぐことでもてなしの心が表れます。味わうことだけでなく、丁寧なふるまいにも、日本の夏らしさと心づかいが感じられます。

(長久保美奈、マナー講師)

わくわくことわざ(11)

文とイラスト 平田恵子

人事を尽くして天命を待つ



「できることは全てやった」という最大限の努力をしたら、後はくよくよ悩まずに結果を心静かに受け止めよという教えです。望み通りでなくても天からのメッセージとして次につなぎたいもの。「人事」は人ができること、「天命」は天の神が決める人の運命です。中国の古典に同意の言葉があり、日本には漢籍(中国の本)でもたらされ、江戸時代(17世紀)に努力の大切さを伝えることわざとして広まりました。「よし、がんばろう」と背中を押してくれる言葉です。

《言葉の意味(ことばのいみ)》

・麦茶:barley tea

・熱中症対策:heatstroke prevention

・涼を感じる: feel cool

・ラムネ:Ramune soda / Japanese soda

・ビー玉: marble

・ペットボトル: bottled drink

・人事を尽くす: Do one’s best

・天命:fate or destiny

・古典: old book

・背中を押す:encourage or motivate

・「人事を尽くして天命を待つ」と同じ 意味の英語のことわざ:

God helps those who help themselves.