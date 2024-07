２ドルと友情　ニューヨークの魔法

財布を開けながら、何かおかしい、と思う。

カフェでジェネファーと昼食をとった。私はバーガーで、ジェネファーはラップサンドを注文する。私のほうが、2ドル高かった。

消費税とチップは大して差がないから、その分は折半しよう、とジェネファーが言った。合計で26ドルだったので、もし食べたものが同額なら13ドルずつ、という計算になる。

中学校までの数学は得意だったはずなのだが、こういう計算に私は疎い。

ジェネファーが計算して、と私が頼む。彼女の頭の回転は、やけに速い。

ミツヨのほうが2ドル多いから、ミツヨが15ドルで私が11ドルよ。

彼女が断言する。

私は財布をテーブルの上に置き、彼女を見つめて、遠慮がちに聞く。

ねぇ。食事の差が2ドルで、消費税とチップが同額なら、払う額の差も2ドルのままじゃない?

ジェネファーは呆れた顔で、首を5回ほど横に振る。

私がテーブルの上のナプキンを広げ、そこに数字を書き込んで説明する。

二人の額が同じだったら、13ドルずつでしょう? 2ドルの差なんだから、私が13に1ドル足して14ドル、ジェネファーが1ドル引いて12ドルじゃない?

ミツヨ、よく見て。二人が同じ額だったら、13ドルずつでしょ。

そこまでは、私の主張と同じだ。

でも、ミツヨのほうが2ドル多いから、ミツヨはそれに2ドル足して、15ドル。私は2ドル少ないから、2ドル引いて、11ドルよ。

なるほど。いや、待てよ。それだと、ふたりの差額は4ドルじゃない?

当たり前でしょ。ジェネファーはきっぱり言い切る。私は頭を抱える。が、ジェネファーは大手企業の副社長だ。こんな簡単な計算で間違えるわけがないではないか。それに、見よ、この自信に満ちた言いっぷりを。

アメリカ人に堂々と押し切られると、ジャパニーズな私は、すっかり弱腰になる。

納得し切ったわけではない。が、わかったわ、と引き下がる。

私がクレジットカードで支払い、ジェネファーから11ドルを受け取る。

Now do you get it?

もう、理解できたわよね。

ジェネファーがほほ笑む。

No. と言えば、こんな簡単な計算がまだ理解できないの、と悲し気に首を10回は横に振るだろう。

まあ(Yes.)。

私は首を縦に振る。納得できてはいない。

よろしい(Good.)。

ジェネファーは満足気だ。

これから1週間分の洗濯をしなきゃ、と言って、彼女は荷物をまとめ始めた。

私はどこかのカフェで仕事をしようと思った。

ここに残って仕事すれば? 誰もいないから大丈夫よ。それに、誰かいたほうがお客さんも入りやすいだろうから、お店の人も気にしないわよ。

ジェネファーは私をハグし、店を去っていく。

ひとりテーブルに残され、私は数字が書き込まれたナプキンを見つめる。再びペンを取り、小学1年生でもすぐに解けそうな計算を、ナプキンに書いては消し、消しては書き、さらに30分間、悩み続ける。

なぜ、差が4ドルにもなるのか。やはり、おかしいではないか。

そして、ついに結論に達する。私は正しかった。

ジェネファーにそう伝えたい。何も1ドルを返してほしいわけではない。

が、ときにこういう些細なことで、うまく思いが伝わらず、意図してもいない方向へ話が進んでいく、という経験がないわけではない。まして、お金がからんでいることだ。

わかったわよ。1ドル払えば、いいんでしょ?

などとジェネファーがへそを曲げて、友情が一瞬で壊れないとも限らない。

いや、そんなことで壊れる友情なら、それまでのことだ。だが、こんな計算を間違えるなんて、副社長としての沽券に関わるのではないか。ほかの人と食事をしたときに、恥をかくかもしれない。

私は悶々と、さらに30分間、悩み続ける。

その夜、私はジェネファーとまた会った。が、2ドルの話を切り出す勇気はなかった。

私はナプキンを捨てずに、その後、フランス、スイス、デンマークへと渡り、日本に戻るまで、スーツケースのポケットに、破けないようにほかの書類の間にはさんで、丁重に保管しておいた。

帰国早々、おもむろにナプキンを広げて、夫に見せる。

夫は腕組みをし、考え込む。そして、15秒ほどで結論を出す。

食事の差が2ドルなんだから、払う金も2ドルの差だろ。

さすが、数学に強い日本人だ。

では、方程式にあてはめて、解いてみよう、と夫がペンを取る。

方程式が必要か。私は首を傾げる。

しかし、こんな計算ができないのに、アメリカでは副社長になれるなら、私は社長だ。

やっぱり、ジェネファーに言うべきね。私が正しかったと。たとえ、友情が壊れようとも。

夫は首を縦に振らない。

これが150ドルじゃなくて、よかったね、と笑う。

差が1ドルではなく、10ドルだったら、ヘソを曲げられようと、友情が壊れようと、迷うことなく伝えていた。

でも、私が正しかったことを、知らせたいわ。

夫がにやりと笑いながら、提案する。

何も言わずに、今度、一緒に食事するとき、彼女より2ドル安いものを頼めばいいんだよ。

