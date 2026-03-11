ガソリン価格高騰　NY市ガロンで４ドルに接近

戦闘開始１週間で１6％近く上昇

「満タンにできない」

米国とイスラエルによるイランとの戦闘の激化で、石油タンカーが通るホルムズ海峡封鎖の影響が米国内のガソリン価格にも跳ね返ってきている。全米のレギュラーガソリン価格は９日時点で１ガロン（約４リットル）当たり３ドル48セントとイラン攻撃直後と比べて16％値上がりしている。

ニューヨーク市クイーンズ区のロングアイランドシティーのガソリンスタンドでは10日、レギュラーが３ドル49セントと１週間前の２ドル75セントから69セント高い値段で販売され、連日10セント幅で値上ってきている計算だという。プレミアムは４ドル69セントから78セントの幅で売られ、前週の３ドル98セントから４ドルを突破している。

給油中のウーバーの男性運転手は「週にガソリン代だけで３００ドル使う。今まで60ドルあれば満タンだったのが今は90ドルかかる。ウーバーはガソリン代は自腹なのでとてもきつい。満タンではなく30ドルずつこまめに入れている」とため息をつく。

またあるドライバーは「ニュージャージーに行った時は安いので入れてくる」という。そのニューヨーク近郊では比較的価格が安いとされるニュージャージー州でも10日、エッジウォーターのガソリンスタンドで、戦争前に２ドル76セント前後だった価格が３ドル29セントに値上った。

原油先物価格は８日に２０２２年以来４年ぶりに１バレル当たり１００ドルの大台を突破したが、トランプ大統領が「戦争はほぼ完全に終結した」と発言したとの報道で中東の混乱が早期に収束するとの期待感が広がり、売り注文が優勢となり、８日の売買で一時１２０ドル代まで迫った価格は81ドルまで40ドル余り下落した。だが給油所の価格上昇はまだ続くとの警戒感がドライバーに根強い。

（写真）ガソリンを給油する市民（10日クイーンズで）