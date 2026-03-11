ユニクロ五番街に　ブライアントパーク店

ユニクロは６日、ニューヨーク市内に3店舗目となるブライアントパーク店をオープンした。ニューヨーク公共図書館との提携を通じて文化プログラムや青少年向けプログラムを支援すしながら地元のアーティストや文化パートナーと協働したローカル要素を取り入れた商品が提供される。

「ライフウェアの日常着を消費者に届ける」を目的に、街で過ごす毎日をより快適にするためにデザインされたベストセラーアイテム、その品質の高さと最先端の機能性を手に取って品選びができる。

場所は、五番街の42丁目と43丁目にある元銀行のビル１階と2階を使い、地上に残る大型金庫の扉や内装はそのままに、遠い外からでも見える２階店内の電飾看板が特徴。

五番街には既に53丁目旗艦店を構えるが、グランドセントラル駅とタイムズスクエアに挟まれたブライアント公園にそのネーミングを採用している。開店当日は、先着５００人に記念ギフトや地下鉄マークの入ったトートバッグがプレゼントされた。ユニクロでは３月20日にニューヨーク市内にウイリアムズバーグ店、4月３日にユニオンスクエア店をオープンする。

営業時間は午前10時から午後８時まで。金、土は午後10時まで。日曜の開店は午前11時。