天皇陛下誕生日祝う　NY総領事大使公邸

天皇陛下は２月23日、66歳の誕生日を迎えられた。それに合わせ、ニューヨーク日本総領事大使公邸で25日夕、片平大使主催の天皇陛下誕生日祝賀会が開催され、経済、教育関係者による第１部、文化人、日系団体、報道関係者による第２部の合わせて２６０人が招待され、天皇陛下の誕生日を祝った。

ニューヨーク在住のメゾ・ソプラノ歌手の田山シエラ真夢さんが日米国歌を斉唱した。片平大使はお祝いの言葉と歓迎の挨拶の中で、今年建国２５０年を迎える米国との日米同盟が、来月来米する高市首相とトランプ大統領との日米首脳会談によってその絆がさらに強まることを期待していると述べ、経済、文化、スポーツの分野での民間交流親善はもとより、５月９日に開催されるジャパンパレードへの参加、支援を呼びかけた。

また挨拶の冒頭で、今年４月から約２年間にわたって、現在の総領事・大使公邸の大規模改修工事を行うことが正式に発表され、今回の天皇陛下誕生日祝賀会が、現公邸における最後の主要行事となると報告した。新しい暫定的な大使公邸は、現在の建物の近くに移転するという。

続いてジャパン・ソサエティー理事長のジョシュア・Ｗ・ウォーカー氏が、ニューヨークの日系社会の存在そのものが、日米友好関係を深める宝であり礎であると祝辞を述べ、乾杯の言葉を添えて来場者一同祝杯をあげた。

（写真）招待客を迎える片平ＮＹ総領事・大使夫妻