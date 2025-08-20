上妻宏光NY公演　11月15日にシンフォニースペースで



ゲスト出演するチェロ奏者の玉木光

三味線奏者の上妻宏光のニューヨーク公演が11月15日（土）午後７時から、シンフォニースペース（ブロードウエー２５３７番地、95丁目）にて開催される。ソロデビュー25周年を記念したツアー「生一丁！」の一環で、ＮＹ公演後は来年３月末まで日本各地を巡る。“生音”にこだわった独奏「生一丁！」公演は、津軽五大民謡に加え革新的な演目で挑戦し続け、これまでに１５０公演を越えている。今回はゲストにチェロ奏者の玉木光を迎え、津軽じょんから節、津軽あいや節、津軽よされ節等の代表的な津軽民謡のほか、三味線とチェロによる編曲作品を披露する。

上妻は６歳から津軽三味線を始め、幼少の頃より数々の大会で優勝。２０００年に本格的にソロライブ活動を開始し、ニューヨーク、ニューオリンズで地元ミュージシャンとセッションも行った。帰国後のデビューアルバム『AGATSUMA』と ６枚目のアルバム『〇-エン-』は日本ゴールドディスク大賞の純邦楽アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞した。また、２枚目のアルバム『BEAMS ~AGATSUMA2』は全米リリースされ、世界35か国以上で公演を行っている。

入場料は50ドルから60ドル。チケット・詳細は上記ウェブサイトを参照。



チケットウェブサイト →https://www.symphonyspace.org/events/vp-hiromitsu-agatsuma-nama-itcho-tsugaru-shamisen