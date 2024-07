マジソンスクエア最後

75歳になったニューヨーク・サウスブロンクス出身のシンガーソングライター、ビリー・ジョエルは今年初め、数十年ぶりとなるシングル「Turn the Lights Back On」をリリースし、1978年から続くマジソン・スクエア・ガーデンでの100回目の公演を行った。そして今月25日(木)午後8時から、マジソン・スクエア・ガーデンでのシリーズ最終公演「ビリー・ジョエル・アット・ザ・ガーデン」を行い、「Uptown Girl」「We Didn’t Start the Fire」「Just the Way You Are」などの大ヒット曲を披露する。この日のチケットはステージ前で3000ドル以上、かなり遠い席でも1000ドル以上するが、マジソン・スクエア・ガーデンでビリー・ジョエルに会える最後のチャンスとなる。チケット・詳細は公式サイトhttps://www.msg.comを参照する。