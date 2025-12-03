編集後記



みなさん、こんにちは。いま、本紙編集部の窓の外の上空に何機かヘリがホバリングしていて爆音が聞こえます。まもなくロックフェラーセンターのクリスマスツリーが点灯されます。会社のある47丁目５番街と６番街の間は、まさに点灯式のその瞬間を見に集まる数万人の群衆で道路が塞がります。



ただ、警察の規制線に囲まれた中に弊社の地下鉄の駅出口があるため、日本クラブに刷り上がった新聞を届けた夕方の帰りは、57丁目の駅から地下鉄Fに乗って点灯式の行われる49丁目の真下を潜り抜けて47丁目の会社の前に出るのでブロックされずに戻って来れます。まもなく大きな歓声がロックフェラーのビルの壁にこだまして響いてきたらツリーが点灯した証です。その瞬間はツリーを見ることはできませんが、ライブで進んでいる式典を感じながらの作業です。会社の帰りにまだ点灯していたら見て帰ろうと思います。



そういうわけで年末まで会社の前は、夕方から満員電車のような大混雑の群衆が押し寄せます。あと１回、来週号を出したら新年号です。これもまた毎年のことですがクリスマス返上での締め切り作業に追われます。のんびりできるのは、刷り上がった新年号を自宅に持って帰って、年末と年明けの数日でしょうか。新聞社も忙しくなるホリデーシーズンの幕開けです。それでは、みなさんよい週末を。（週刊NY生活発行人兼CEO、三浦良一）

