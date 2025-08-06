編集後記



みなさん、こんにちは。新潟県南魚沼市の中学生と高校生を合わせた16人がワシントンＤＣとニューヨークを訪問し、ホームステイなども含め７月29日から8月４日まで来米しました。同市が主催する「南魚沼市中学生海外派遣事業」の一環で来米したもので今年で３回目。ニューヨークでは、日本政府国連代表部とニューヨーク日本総領事公邸を表敬訪問。国連代表部では、山﨑和之国連大使と面会し、代表部の仕事の説明を受けた後、生後たちからの質問に答えました。山﨑大使は「戦後1945年に加盟55か国でスタートした国連は、現在加盟国が193か国あり、そのほとんどが戦後、植民地から独立した国で、エネルギーの99％を海外から輸入している日本は世界とコミットしていかないと生きていけない国である」などと日本の立場を語りました。ニューヨーク日本総領事公邸では総領事館職員が「ワシントンＤＣが政治の中心ならニューヨークは、経済、メディア、文化の中心である」と述べ、「在留邦人が安全に生活できるよう支援する」という総領事館の仕事を説明しました。ニューヨーク滞在中は、同時多発テロの現場に作られた９・11メモリアル博物館も見学したほか、最終日はニューヨーク新潟県人会が迎えるホストファミリー宅に宿泊し、海外で生活する同郷の先輩たち家族とも交流しました。ホームステイ中には、シティーフィールドでの大リーグ野球観戦やメトロポリタン美術館見学、遊覧船乗船などに連れて行ってもらうなど楽しい時間を過せたようです。中学、高校時代に海外を見ることは大きな刺激です。人口５万１000人余りの都市でこの３年間で48人の10代の若者たちを海外に派遣した南魚沼市。ニューヨークで不動産業を営む同市出身の大坪賢次さんはNY新潟県人会名誉会長で、この事業の発案者です。「小さな田舎が嫌で東京に出た自分が今、故郷のために何かしたいと思っている。不思議なもんですね。上京して日大、シアトルの大学に留学と、その道のトップに行かなかったからこそ多くの大切な友人を米国で得た」とも言う。若き日のトランプ氏とゴルフをしている写真を見せてくれたこともある。来米した生徒たちは、日米の架け橋になるスイッチを手にすることはできた。そのスイッチを入れるかどうかは、1人1人のこれからの人生次第。いい思い出は一生の宝だろう。それでは、みなさんよい週末を。（週刊NY生活発行人兼CEO、三浦良一）

