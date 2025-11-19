植山慎太郎　2026年版NYカレンダー　クラウドファンディング

本紙の表紙写真でもお馴染みのニューヨーク在住フォトグラファー、植山慎太郎さんによる「月とニューヨーク」シリーズを収録した２０２６年版フォトカレンダーがクラウドファンディングで登場している。コロナ禍から始まった小さな挑戦が、今年で6年目を迎えた。「旅をするように日常を過ごす」ようなニューヨークの季節と詩的な瞬間を届けている。

２０２０年、ニューヨークがロックダウンに包まれた日。仕事も撮影もすべてが止まった中で、「写真を通して人を元気づけたい」との思いから始まったこのプロジェクト。それから6年、毎年好評を博しているフォトカレンダーが今年も新作を迎えた。

テーマは、「永遠のニューヨーク」。

ブルックリンブリッジのスーパームーン、セントラルパークの紅葉、雪に沈むＳＯＨＯ、春色の光。街が魅せる一瞬の表情を切り取り、「時間の流れとともに変わるニューヨークの詩情」を感じられる構成にした。

一般的なカレンダーのようにニューヨークのランドマークを並べるのではなく、「暮らしに飾っても、心が静かに満たされる」ような写真をセレクト。ページをめくるたびに、まるでニューヨークを旅しているような気分に。インテリアとしても楽しめるデザインに仕上げた。忙しい日々の中でふと視線を上げたとき、心が少し軽くなるようなカレンダーを目指している。

クラウドファンディング

受け付け締め切り迫る

植山さんは「ご自宅をニューヨークに、オフィスの安らぎに、大切な方へのプレゼントとして、飾っていただければ嬉しく思います」と話している。このカレンダーをリターンとしたクラウドファンディングが現在進行中だ。

■ クラウドファンディング概要

プロジェクト名：

あなたの1年を重ねてニューヨークの記憶を綴るカレンダーを届けたい！

実施場所：CAMPFIRE

ページURL：https://camp-fire.jp/projects/872113/view

支援受付期間：２０２５年10月28日〜11月22日

主なリターン：２０２６年版フォトカレンダー、フォトキャンバス、デジタルフォトデータセット など。

フォトグラファー：植山 慎太郎 (うえやま しんたろう)＝在住地：ニューヨーク、出身地：奈良県。 普段はニューヨークをベースにポートレート・ウェディングフォト・ファミリーフォト・イベント・講演会・料理撮影など幅広く活動。また、さまざまな国際写真コンテストで5年連続入賞、Gold賞・Bronze賞獲得。