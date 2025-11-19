一般財団法人自治体国際化協会（クレア）は21日（金）から23日（日）の３日間、ブルックリンのジャパンビレッジ（934 3rd Avenue,）にて、自治体の海外販路開拓支援を行うため、日本各地の地域特産品の実食・販売を行う物産展「日本ふるさと名産食品展」を開催する。会場では各地の自慢の逸品を紹介し、試食や購入を通じて、日本の豊かな食文化を体験できる。当日は７自治体／10事業者による、43品目が紹介される。

開催時間は、21日（金）が正午から午後７時、22日（土）が午前11時から午後８時、23日（日）が午前11時から午後６時まで。入場無料。予約不要。

出展事業者は次の通り。●株式会社 ミナミ食品（岩手県：南部ゆばとわかめのうま塩スープ、南部ゆばの醤油スープ）

●株式会社 常陸風月堂（茨城県：栗蒸し羊羹）

●株式会社 染野屋（茨城県：ソミートしょうが焼き、ソミート炙り焼き、ソミートプルコギ）

●コエドブルワリー（埼玉県：ビール）

●有限会社 粋（福井県：冷凍穴子の棒寿司、冷凍浜焼鯖の押し寿司）

●小山製茶（熊本：緑茶、ほうじ茶、抹茶、ＧＡＢＡ茶、ＧＡＢＡ紅茶）

●株式会社 日本海水（熊本市：ふりかけ）

●株式会社SAZANKA FARM（宮崎県：焼き芋）

●株式会社 タケマン（鹿児島県：たけのこ水煮、たけのこご飯の素）

●株式会社 海連（鹿児島県：さつまいも、焼き芋）

詳細はウェブサイト

https://sites.google.com/jfcausa.org/official2025japanesefoodexpo/home