日本の夏と１０００年の歴史をもつかき氷　縁の下の力持ち　週刊やさしいにほんご生活

この連載は、日本語を勉強している人を読者対象としたコーナーです。日本文化やマナー、タイムリーな日本に関する話題などを簡単な日本語で毎月第３週号に掲載します。アメリカ人の友人などにご案内ください。また、漢字をまだ習っていないお子様にとっても社会を知り、漢字に接するよい機会になります。



日本の夏と１０００年の歴史をもつかき氷

７月になると、日本ではかき氷を販売するお店の目印として、大きく「氷」と書かれた旗が店先に飾られます。この旗を見ると、日本人は「夏が来た」と感じます。

かき氷の歴史は１０００年以上前の平安時代から。当時は、宮廷で暮らす貴族だけが味わえる特別な食べ物でした。日本のかき氷は、アメリカで見かけるフローズンドリンクとは異なります。雪のように細かく削った氷を、飲まずにスプーンで食べるのがマナー。抹茶やいちご、練乳をかけたかき氷も人気があります。

暑い日に「氷」の旗を見つけ、ふんわりとした新雪のようなかき氷を味わうことは、日本ならではの夏の楽しみの一つです。

（長久保美奈、マナー講師）

わくわくことわざ（23）

文とイラスト 平田恵子

縁の下の力持ち

目立たないところで、他人のために苦労や努力をする人のこと。語源は大阪の四天王寺でかつて非公開で舞われた「縁の下の舞」であり、現代の「エッセンシャルワーカー」のように、社会を陰で支える働きをする人々を指しています。

この言葉には、見返りを求めずに力を尽くす人に対する敬意と感謝が込められています。使用時の注意は、「陰の苦労人」という意味があるため、目上の人に直接使うと失礼です。先輩や先生をほめるときは「陰ながら支えてくださり…」と言い換えるのが一般的です。

《言葉の意味（ことばのいみ）》

・目印（めじるし）：sign

・氷（こおり）：ice

・雪（ゆき）：snow

・旗（はた）：banner

・平安時代（へいあんじだい）：the Heian period

・宮廷（きゅうてい）：imperial court

・練乳 (れんにゅう) :sweetened condensed milk

・縁の下（えんのした）：the space under the floor

・非公開（ひこうかい）：private

・四天王寺（してんのうじ）：Shitennoji Temple in Osaka is

one of Japan’s oldest Buddhist temples